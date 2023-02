Za pár písmen miliony. Německý pošťák ze zapadlé vsi vymýšlí jména aut

Říkají mu papež jmen. Dnes pětasedmdesátiletý Manfred Gotta je v Německu pro zasvěcené již jakýmsi guruem mezi copywritery. Svůj talent pro marketing objevil až ve středním věku a na svém kontě má desítky slavných jmen aut rozličných značek, ale i dalších výrobků a označení firem z řady oborů.

Pojmenovávání aut – a nejen aut – se mu tak stalo povoláním. Dnes již existují specializované agentury, ale ve své době (v polovině osmdesátých let) byl Manfred Gotta v oboru průkopníkem. Zpočátku to však na to vůbec nevypadalo.