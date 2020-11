Chcete se chovat ekologicky? Mercedes doporučí repasované náhradní díly

Nižší náklady jsou obvyklým argumentem pro využití takzvaných repasovaných náhradních dílů. Věděli jste však, že je to zároveň cesta šetrnější k životnímu prostředí? Automobilka Mercedes-Benz například uvádí, že repase jednoho motoru OM906 určeného pro nákladní vozidla a využití takového motoru namísto agregátu zbrusu nového ušetří celkem 527 kilogramů oxidu uhličitého a 7,248 MJ energie. Pro představu, je to množství energie, které by vystačilo na provozování klasického notebooku po dobu delší než 14 měsíců.

Mercedes-Benz nabízí celkem více než 37 000 takzvaných originálních výměnných dílů, určených pro osobní automobily, dodávkové vozy i nákladní auta. Díly jsou repasovány za použití špičkových technologií automobilky a splňují ty nejvyšší kvalitativní nároky. Jde o díly mnoha kategorií, zejména pak o motory, montované komponenty motoru, převodovky, spojky, podvozkové díly, výfukový systém, sestavy alternativního pohonu, díly pro vstřikování, ale také například elektronické součásti vozů a jejich informační systémy.

Poškozený za repasovaný

Pořizování originálních výměnných (repasovaných) dílů u společnosti Mercedes-Benz funguje mimo jiné výměnným způsobem. V autorizovaném servisu se může zákazník rozhodnout, že místo nového originálního náhradního dílu pro svůj vůz objedná díl originální výměnný. To dává možnost zaslat starý díl vymontovaný z vozidla zpět k automobilce, která po jeho detailním posouzení určí podle předem daných kritérií hodnotu takového použitého dílu a tuto hodnotu následně může servis zákazníkovi odečíst z ceny originálního repasovaného dílu. Oproti zcela novým dílům může tímto způsobem zákazník ušetřit i více než 35 % z ceny takové součásti.

V celém procesu přitom zákazník na opravu svého vozidla nečeká v zásadě déle, než kdyby používal nový originální díl. Již repasované díly má totiž Mercedes-Benz skladem v logistickém centru a dodává je po objednání stejným způsobem, jako by zákazník objednával nový originální dík. Zákazník tedy nečeká na repasování „svého“ dílu, který z jeho auta vymontován.

Repase náhradních dílů Mercedes-Benz: výbrus válců

V celém procesu klade automobilka mimořádný důraz nejen na špičkovou kvalitu, díky které kryje repasované náhradní díly stejná záruka, jako na díly nové, ale také na jeho šetrnost k životnímu prostředí. Už jen tím, že je základní komponent použit znovu šetří repase významně přírodní suroviny a energie, základní části jako například blok motoru nebo setrvačník není třeba vyrábět znovu, stačí je jen s daleko menšími energetickými nároky zrenovovat do stavu, jako u nových dílů. Součástí, které nelze při renovaci znovu použít, jako například různá těsnění či ložiska na hranici životnosti pak putují k recyklaci. Mercedes-Benz takto při repasi dílů znovu využije nebo zrecykluje 99 % všech součástí navrácených dílů.

Pečlivý proces

Na začátku opravy navráceného dílu specialisté Mercedesu danou součást odborně rozeberou, právě v tomto kroku dochází k prvnímu dělení na komponenty k recyklaci a k opětovnému využití. Následuje důkladné čištění dílů, ke kterému se používají různé metody odpovídající povaze dané součásti: jde například o speciální mycí lázně a lázně s rozpouštědlem, tryskání pískem či skleněnými perličkami a také detailní ruční čištění.

Po tomto kroku prochází díly důkladnou kontrolou. Základem je kontrola vizuální, ale ta by nemusela odhalit různé skryté vady: proto dochází k přesnému rozměrovému měření dílů a k jeho kontrole metodami, které odhalí jinak těžce zjistitelné poruchy, jako například vlasové trhliny nebo netěsnosti. Samozřejmostí jsou i funkční zkoušky. Součástky, které u takové kontroly neuspějí, putují k recyklaci.

Po očištění a kontrole dílů následuje jejich samotná renovace. Při ní se používají takové postupy a techniky, které může zajistit pouze Mercedes-Benz jako výrobce originálního dílu. Dobře to lze ilustrovat třeba na příkladu motoru, který bývá jedním z nejnákladnějších náhradních dílů. Pokud zákazník do vozu nainstaluje použitý motor, tento dále pokračuje ve své životnosti odvíjející se od toho, kolik kilometrů nebo motohodin absolvoval v předchozí aplikaci. Repasovaný motor se ovšem chová jako motor nový, tedy s nula najetými kilometry.

Repase náhradních dílů Mercedes-Benz: demontáž klikového hřídele

Při repasi motoru dojde k jeho kompletní demontáži na jednotlivé části. Základní prvky, jako blok motoru, hlava válců, nebo kliková hřídel jsou vyčištěny, zkontrolovány a renovovány podle výše popsaných pravidel. Blok motoru je po vyčištění rentgenován, což odhalí případné praskliny, které by znemožnily jeho další použití. Následují výbrus válců, zarovnání dosedacích ploch a další úkony. Rentgen se používá i při kontrole hlavy válců, ta následně podstupuje indukční kalení, což jí navrátí její původní vlastnosti. Opět dochází k upravení dosedacích ploch, zejména těch ventilových a ventilových sedel.

Velmi specifická je kontrola klikového hřídele: ta probíhá za pomoci vířivých magnetických proudů, díky tomu lze odhalit i podpovrchové mikropraskliny. Pak hřídel prochází opětovným vyvážením, výbrusem a lapováním kluzných ploch. Nově je vyvažován i setrvačník, který předtím projde chemickou očistou, následně je opískován a zrenovován.

Následuje montáž do finální podoby. Při ní se v případě potřeby používají zbrusu nové součásti, které nahrazují ty, co musely být vyřazeny k recyklaci. Například u motoru používají technici opět stejné tovární postupy, metody a nástroje, jako při výrobě motoru nového. Opotřebené díly, jako ložiska, těsnící kroužky, různá těsnění a pryžové části, jsou samozřejmě použity díly zcela nové. Zákazník tedy získává agregát ve špičkové kvalitě, na jeho výměně ušetří a může ho hřát vědomí, že pomohl ušetřit i životní prostředí, jelikož nemusel být pro jeho opravu vyroben agregát zcela nový.

Samozřejmostí je pak důkladná závěrečná kontrola všech repasovaných dílů. Každý díl je testován na zkušebních stavech Mercedes-Benz tak, aby byla zaručena jeho nejvyšší kvalita a funkčnost a dlouhodobá životnost.

Ta je klíčovým rozdílem oproti možnosti řešení opravy již použitým dílem: zatímco takzvaný výměnný díl má stejnou kvalitu a životnost jako díl nový, díl použitý má samozřejmě životnost zkrácenou, jelikož zákazník v takovém případě používá díl, který vlastně ve své životnosti pokračuje. Například repasovaný motor je jako nový.