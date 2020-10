Zloději jdou po katalyzátorech, gang ukradl částicové filtry za 1,6 milionu

18:01

Policie v minulých dnech zatkla tři cizince podezřelé z krádeží filtrů pevných částic ze zaparkovaných dodávek v Hradci Králové a v Pardubicích se škodou přes 1,6 milionu korun. Mužům ve věku od 38 do 43 let v případě odsouzení hrozí až osm let vězení. Všichni jsou stíháni vazebně.