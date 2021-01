Žena dostala k Vánocům auto, na registru jí ho sebrali jako kradené v cizině

Na to, že s automobilem není něco v pořádku, přišel pracovník Registru silničních vozidel Olomouc, kam žena přišla po Vánocích vůz přihlásit. Úředník zjistil, že po autě je ve Francii a v Belgii od října 2017 vyhlášeno pátrání a informoval policii.

„Ještě 24. prosince se tak 29letá majitelka mohla z krásného vánočního dárku těšit, o pár dní později radost vystřídala starost. Automobil policisté zajistili a v rámci mezinárodní spolupráce informovali o vypátrání vozidla příslušné instituce,“ uvedla mluvčí polici Petra Vaňharová.

Policie nyní zjišťuje, jak se auto do České republiky dostalo a kdy bylo ukradené. „Vozidlo je ze zahraničí, byl to dovoz a jakým způsobem se sem dostalo, to je nyní předmětem dalšího vyšetřování,“ uvedla mluvčí.

Olomoučtí policisté jsou ve spojení s policejním prezidiem a v rámci mezinárodní spolupráce čekají na to, jaký bude další postup a co dané země budou po českých úřadech požadovat za informace.

„Vozidlo jsme zajistili jako důkaz důležitý pro trestní řízení,“ podotkla mluvčí. Žena, která vůz přišla na registr přihlašovat, podle ní netušila, že je po autu vyhlášeno pátrání.