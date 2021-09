Provozujte svůj Mercedes bez starostí. S předplacenými službami ušetříte

Návštěva servisu se nevyhne žádnému vozidlu, ať už je nové, nebo řadu let staré. Tradiční pravidelné servisní prohlídky, které výrobci u svých vozidel předepisují, by měli jejich majitelé dodržovat, a to nejen u zánovních aut, která jsou stále ještě v záruce. Pravidelný servis pomáhá prodlužovat životnost vozu a jeho částí a také může odhalit některé počínající potíže, jejichž včasné odstranění může být méně nákladné než pozdější řešení.

Preventivní péče a pravidelná údržba jednoduše pomáhají řidičům šetřit peníze, ale také starosti. Přitom motorista nemusí při každé návštěvě servisu sáhnout do peněženky pro hotovost nebo platební kartu. Například Mercedes-Benz nabízí servisní smlouvy, díky nimž má majitel určité služby spojené s péčí o vůz předplacené, a při samotné návštěvě servisu tak již nic nehradí.

Služby v tomto ohledu nabízí automobilka s třícípou hvězdou ve znaku v zásadě tři, každou určenou pro trochu jiné situace a s jiným účelem a využitím. Tou nejběžnější a nejčastější je služba ServiceCare, což není nic jiného než dopředu předplacené pravidelné servisní prohlídky. Zákazník si v případě ServiceCare sjedná počet prohlídek, jež si chce předplatit (standardně 2, 3 nebo 4), a když pak nastane doba, kdy by mělo auto do servisu zamířit, stačí si domluvit termín, auto do servisu dovézt a o nic dalšího se majitel nemusí starat. Veškeré předepsané úkony, které mají v dané servisní prohlídce proběhnout, má předplacené, ať už jde o výměnu oleje, filtrů, svíček, či další činnosti spjaté s pravidelnou údržbou.

U smlouvy ServiceCare pak není rozhodující, jak často si auto servis vyžádá. Typický předepsaný interval je u vozů Mercedes-Benz 25 000 kilometrů nebo jeden rok, podle toho, co nastane dříve (u vozů Mercedes-AMG jsou intervaly kratší, elektromobily Mercedes-EQ mají intervaly delší). Záleží tedy na tom, jakou porci kilometrů vůz najede. Pokud nestihne za rok najet 25 000 kilometrů, pojede do servisu jednou ročně, a smlouva mu tak vystačí na dva až čtyři roky, podle zvolené varianty servisní smlouvy.

Čím víc prohlídek si takto zákazník předplatí, tím výhodnější pro něj služba je. Například u oblíbených modelů GLE a třídy E vyjde ServiceCare 2 (tedy předplacení dvou prohlídek) na 20 000 korun bez DPH, tři prohlídky stojí 29 000 bez DPH a čtyři 37 000 bez DPH. Službu lze sjednat kdykoli, bez ohledu na to, zda je vůz v záruce, nebo již po ní, ať už ji předtím měl majitel sjednánu, či nikoli.

Kdo si ovšem jeden z modelů GLE nebo třídy E, které nám slouží jako názorný příklad (a které patří k nejprodávanějším vozům značky), pořizuje jako zbrusu nový, může si pořídit servisní balíček velmi výhodně: takovým zákazníkům totiž Mercedes-Benz nabízí smlouvu ServiceCare 6 se šesti předplacenými prohlídkami, která vyjde na 45 000 korun bez DPH. „Celková úspora pro zákazníka je významná, vyčíslit ji ale přesně nelze. Hodinová sazba, kterou by zákazník bez servisní smlouvy platil, se v autorizovaných servisech může místo od místa lišit. Jen úspora na dílech se ale pohybuje ve výši 25–30 %,“ říká specialista servisních smluv českého zastoupení automobilky Martin Dejmal.

Pro klid duše

Vedle služby ServiceCare nabízí Mercedes-Benz i další služby, které přinášejí zákazníkovi určitý klid v duši a zmenšují starosti, které se s provozováním osobního vozu nerozlučně pojí. Jednou z takových služeb je prodloužení záruky, tedy WarrantyExtension. Tuto službu si mohou sjednat zákazníci, jejichž vůz Mercedes-Benz je stále ještě krytý dvouletou zárukou.

„Může se jednat například i o zánovní vůz ze zahraničí a zákazník nemusí být prvním majitelem vozu, podmínkou je však stáří do dvou let od počátku záruky,“ zdůrazňuje Dejmal. Službu pak popisuje jako pokročilé pojištění náhradních dílů. U našich modelových mercedesů vyšší střední třídy pak vyjde prodloužení záruky o jeden rok na 8900 korun bez DPH, o dva roky na 17 900 korun bez DPH a o tři roky na 30 900 korun bez DPH. „Ceny platí pro všechny motorizace vyjma AMG,“ dodává Dejmal.

Kdo chce mít starostí se servisem auta a výdaji za něj nejméně, může u vozů, které jsou mladší jednoho roku a ještě nebyly na první servisní prohlídce, zvolit i komplexní službu CompleteCare. Tu zástupci Mercedesu doporučují sjednávat ideálně již s koupí nového vozu. Ceny jsou v těchto případech individuální. Majitel auta nicméně v případě CompleteCare získává předplacený téměř kompletní servis auta na sjednanou dobu, tedy ať již pravidelné záruční a pozáruční servisní prohlídky, tak následně i opravy po uplynutí záruky.

Existují samozřejmě věci, které nekryje ani CompleteCare, nicméně starosti o vůz a jeho servis jsou skutečně minimalizovány. CompleteCare zákazníka nezbaví například starostí o akumulátor nebo o pneumatiky vozu, podobně jako jiné služby nekryje CompleteCare ani opotřebení kol, karoserie, skel, zrcátek či běžné opotřebení interiéru. Na druhou stranu tu je předplacen spotřební materiál jako brzdové destičky, kotouče nebo lišty stěračů, což běžné servisní smlouvy nekryjí. CompleteCare tedy v zásadě kombinuje prodlouženou záruku a předplacené servisní prohlídky s dalšími výhodami, díky kterým bude váš vůz Mercedes-Benz vždy ve skvělé kondici.