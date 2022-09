Připlaťte si za delší záruku, těch pár tisíc navíc se vyplatí

Některé značky nabízejí prodlouženou záruku, rekordmanem je Kia se sedmi roky. Běžná bývá pětiletá záruka, v některých případech se za ni symbolicky připlácí pár tisícovek. Například prodloužená záruka na Škodu Fabia v délce trvání pěti let nebo sto tisíc kilometrů stojí osm tisíc korun.

„Tímto produktem si zákazník prodlouží dobu plnění ze záruky týkající se bezplatné opravy poškození vozu způsobeného jeho závadou. Získává tak dodatečnou jistotu po předem sjednanou dobu či dosažení limitu najetých kilometrů. Podle toho, co nastane dřív,“ vysvětluje Jan Pícha, který u českého zastoupení značky Škoda odpovídá za oblast servisních služeb.

Motorista se tak vyhne nákladům spojeným s případnou opravou vozidla. Se stále složitějšími auty náročnost oprav a jejich cena roste. U záruky jdou opravy na triko jeho výrobce. Záruka je přenosná, takže platí i pro případného kupce mladé ojetiny. Vůz je díky prodloužené záruce také hodnotnější v případě následného prodeje.

Kulance Částečné pokrytí nákladů na opravu závady nebo výměnu vadného dílu i po uplynutí záruční lhůty. Není na ni právní nárok, je to dobrá vůle výrobce závisející na individuálním posouzení dané situace.

„Při nákupu nového vozu si zpravidla můžete vybrat z několika variant prodloužené záruky podle toho, jak svůj vůz využíváte. Kdo jezdí hodně, zvolí kratší dobu s větším počtem kilometrů, naopak sváteční řidiči dají přednost maximální délce s menším kilometrovým limitem,“ popisuje Jan Pícha.

A přidává příběh majitele benzinové Škody Superb z roku 2015, který jel v červnu loňského roku do Itálie. V superdrahém Švýcarsku se ovšem šestileté auto, již po uplynutí záruky, rozbilo. „Vůz zahlásil poruchu a dál odmítl pokračovat v cestě. Naštěstí měl prodlouženou záruku, díky které měl nárok na náhradní auto, aby mohl pokračovat na sympózium a posléze se po pěti dnech vrátit domů, přičemž auto bylo zdarma odtaženo do domácího servisu a opraveno s kulancí sto tisíc korun,“ popisuje.

V tomto případě využil motorista ještě takzvanou „záruku mobility“, která se většinou pojí s prodlouženou zárukou. Jedná se o řadu úkonů podle aktuální situace – od technické pomoci po telefonu přes příjezd servisního technika na místo poruchy až po odtah do autorizovaného servisu. „Není-li možno opravit vozidlo týž den, může být zákazníkovi nabídnuta náhradní doprava autobusem či vlakem, zapůjčení jiného vozu nebo ubytování v hotelu,“ uvádí Jan Pícha.

Podmínkou může být autorizovaný servis

Automobilky se staví různě k otázce, zda musí být auto v prodloužené záruce servisováno v autorizované dílně – na to si dávejte pozor. U Škody není vázána prodloužená záruka na návštěvu autorizovaného servisu, opravce ovšem musí být schopen doložit, že dodržel postup a použil patřičný materiál.

„Tovární záruka Kia se řídí platnými právními předpisy. Po celou dobu záruk i po ní doporučujeme zákazníkům provádět údržbu u autorizovaných dealerů Kia. Jen velmi málo neautorizovaných servisů je schopných provést servis zcela v souladu s požadavky výrobce, což je pro platnost záruky rozhodující. To se týká především údržby a aktualizací softwaru, bez kterého nemůže vůz správně fungovat,“ uvádí Kateřina Vaňková z českého zastoupení značky.

A upozorňuje, že výrobce v dnešní době provádí úpravy softwaru poměrně často. „Stejně tak se to týká použití originálních dílů, případně takových dílů, které splňují požadovanou kvalitu. Každý neautorizovaný servis musí zákazníkům vystavit fakturu za provedou práci s detailním rozpisem úkonů a popisu použitých dílů včetně čísel dílů, na jejímž základě, je výrobce schopen záruku uznat. Současně má autorizovaný dealer Kia přístup i k servisní historii vozu, což opět zvyšuje přidanou hodnotu autorizovaného servisu oproti neautorizovanému,“ upozorňuje mluvčí Kia Česká republika.

A na co se tovární záruka vztahuje? „V zásadě jde o bezplatnou opravu vzniklé poruchy. Odstranění závady může být provedeno výměnou nebo opravou porouchaných dílů. O přesném způsobu opravy rozhoduje autorizovaný servis. Samozřejmě nelze uznat takovou závadu, která byla způsobena nesprávným zacházením nebo nedodržením předepsaných servisních postupů,“ upozorňuje Jan Pícha ze Škody Auto. „Záruku je možné uplatnit u jakéhokoli servisního partnera – tedy nejen tam, kde byl nový vůz zakoupen.“

U některých značek lze za určitých podmínek prodlouženou záruku získat i dodatečně, pokud nebyla sjednána ihned při prodeji. „Uzavření smlouvy je možné kdykoliv během prvních čtyřiadvaceti měsíců po první registraci, za předpokladu, že údržba se provádí podle servisní knížky a pokynů výrobce,“ uvádí značka Merecedes-Benz.

Vzhledem k cenám práce v servisech a hlavně náhradních dílů se investice do prodloužené záruky v případě potíží velmi rychle vrátí, berte to jako pojistku a výhled na možnost případné kulance, kdyby přišly patálie později.

Rez jen zevnitř ven

Prodloužená záruční lhůta bývá i na vady laku a prorezavění karoserie. Vypadá to sice lákavě, ale prodejci ve smlouvě mají poznámku, že se vztahuje jen na reznutí směrem zevnitř ven. Tím se brání tomu, aby auto kvůli korozi karoserie nereklamoval někdo, kdo s autem boural, odřel ho a ťuknuté místo pak začalo rezivět. Při korozi zevnitř ven je téměř jisté, že jde o chybu automobilky při výrobě. Obvyklých je třeba deset, nebo i dvanáct let. Ovšem čtěte pozorně podmínky (stejně jako vždycky), například Mercedes to u své nabídky dodávek staví takto: „Platí nejprve dva roky a poté se obnovuje po každé provedené údržbě (včetně předepsaných přídavných prací) u autorizovaného servisního partnera Mercedes-Benz až na dvanáct let.“

Úplně novou a samostatnou disciplínou je záruka na trakční akumulátory elektromobilů. Například Volkswagen či Hyundai ji stanovili tak, že za osm let nebo sto šedesát tisíc kilometrů (podle toho, co nastane dřív) využitelná kapacita baterie neklesne pod sedmdesát procent kapacity nové baterie. Podobné podmínky má většina značek na trhu.