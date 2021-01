Těsnění, klíče a světla. Kdy je lepší neexperimentovat s náhražkou?

U starších aut se majitelé často uchylují k použití neoriginálních náhradních dílů. Bývají levnější a u těch ještě starších často ani jinou možnost nemají. automobilky jim je už nejsou schopné nabídnout.

Někdy je ovšem lepší, či přímo nutné objednat originální komponenty. Některé díly, obzvlášť na exotičtější modely, často koupíte jen přímo od automobilky, neexistuje na ně druhovýroba. A zároveň existují komponenty, které se vyplatí koupit „v originálu“, náhražky totiž nefungují.

Podle zkušeností automechaniků to jsou často prkotiny za pár korun, zajímavým příkladem jsou na první pohled primitivní spony či kolíčky držící plastové díly. Ty neoriginální jsou obvykle z nepříliš kvalitního materiálu, proto smontované komponenty nelze přesně slícovat a interiérové díly pak při jízdě vržou.

Podobné je to v případě náhradních víček nádrže nebo expanzních nádobek. Ukazuje se, že v případě těchto dílů z druhovýroby bývají často problémy s odvětráváním. Zátka expanzní nádrže chladicí soustavy odpovídá i za udržování správného tlaku v systému. U neoriginálu si tím ovšem nemůžete být jisti.

Správné rozměry

U některých dílů je zásadní, aby měly správné rozměry. Demontované opotřebené součástky někdy už nejde ani přesně změřit. A zjistit přesný rozměr opotřebeného gumového o-kroužku je v podstatě nemožné. S šuplerou neuspějete. Jeho přesný rozměr zná pravděpodobně jen automobilka, jinak vás čeká shánění a pokusy doprovázené omyly.

To samé platí o různých těsněních a dalších dílech, které musejí dokonale „sednout“ na místo, často pod přesně definovaným tlakem.

Příkladem jsou podložky pro vstřikovače. Neoriginální mají tloušťku buď 1,5, nebo 2 mm, u některých aut je ovšem potřeba použít 1,75milimetrové. A některá auta mají sadu různých podložek všech tří tlouštěk. V autorizovaném servisu mají sadu seskládanou přesně podle vašeho VIN kódu.

Materál rozhoduje

Je známo, že díly mají také obrovský rozptyl kvality a z ní vyplývající životnosti. Především u plastů a gumových dílů jsou rozdíly markantní. Jde například o hadice chladicí soustavy nebo zpětného vedení vstřikování paliva. Neoriginální díly jsou často z mnohem slabší pryže, která nevydrží působení teplot, nebo není odolná vůči účinkům nafty.

Na mnoho spojů v autě můžete použít univerzální šrouby. Některé díly však vyžadují šrouby specifického tvaru, délky nebo pevnosti. Bývají například na řemenicích, nápravách nebo vstřikovacím čerpadle. Originální šrouby mají vhodné parametry (např. délku či stoupání závitu).

Jedině na originální díly se také můžete spolehnout v případě elektrických svazků. Mají dostatečně těsné konektory a zástrčky a správnou délku. Svorkovnice jsou z kvalitního materiálu. Náhražky často prasknou. To samé platí o relátkách, důležitá je tloušťka laku na vinutí cívky nebo množství stříbra na kontaktech. To samé platí o řídicích jednotkách.

Klíče a světla

Do značkového servisu také zamíříte vždy, když budete potřebovat nový klíč. Pokud ho ztratíte nebo zničíte, nový a perfektně funkční vám prodají jen tam a zároveň ho tam také musí naprogramovat (čtěte více).

Náhražkám se vyhněte také u interiérových dílů: ovladačů klimatizace, páček pod volantem a různých ovladačů. Originál je vždy lepší a ceny nejsou závratné.

Jen originál je nutností u moderních světel, diodové lampy s matrix technologií jinde neseženete a hlavně je třeba v autorizovaném servisu také nakalibrovat. Seřizování asistentů, radarů, senzorů je velká věda. Je to typický úkon, který i garážista nebo neautorizovaná dílna svěří autorizovanému servisu. Čtěte více.

Seřizování světel a adaptivního tempomatu v servisu

Moderní komplikovaná a sofistikovaná auta plná speciálních technologií žádají stále odbornější přístup, extra diagnostické přístroje a školení personálu, což je velmi drahé a obecný servis si je logicky pořizovat nebude. „Často se stává, že obecné servisy vozí auta svých klientů do značkových servisů na diagnostiku, případně rovnou ke složitějším opravám,“ říká Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika.

„Autorizovaní servisní partneři při opravě po nehodě garantují dodržení výrobcem definovaných opravárenských a technologických postupů, zachování záruky na neprorezivění karoserie, na vady laku či na věcné i právní vady, transparentní ceny servisních úkonů a další kroky. Co je však důležitější, oprava v autorizovaném servise znamená, že jsou zachovány všechny tuhostní a ochranné vlastnosti vozu,“ zdůrazňuje Karel Starý.

Každý výrobce je povinen zajistit náhradní díly nejméně po dobu 5 let po ukončení výroby nebo dovozu. Obvykle ovšem automobilky drží dostupnost dílu déle, u Škody je to 15 let po ukončení výroby. „Lhůta se vztahuje na všechny díly. Barevné varianty jsou drženy povinných 5 let a poté do vyprodání zásob. Po vyprodání se do uplynutí 15 let drží nejpoužívanější varianta,“ uvádí Pavel Jína, mluvčí českého distributora Škody. „V rámci zachování kvality a zaručení konstrukční shody neposkytuje Škoda Auto výrobní dokumentaci cizím subjektům,“ upozorňuje.