Závady, kterých si běžně nevšimnete. Jak je rozpoznáte a kolik stojí oprava?

Mnoho lidí, kteří jezdí autem hlavně po městě, denně ujede jen minimální vzdálenost – od nastartování do vypnutí motoru třeba jen několik kilometrů. Takoví řidiči mají sklon brát závady svých vozů na lehkou váhu. Částečně se to dá pochopit. Dokonce i v případě, že dojde k poruše a auto bude nepojízdné, není to pro ně velké drama. Stačí auto odtlačit na bezpečné místo a vrátit se domů pěšky.