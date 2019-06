Jak nejrychleji vychladit auto: otevřít okna a pak klimatizaci naplno

Bez bez klimatizace si dnes dokáže představit již málokdo. Tento prvek výbavy je v současnosti u auta považován za standard.

„Pokud je řidič vystaven v kabině vozu teplotám vyšším než 25 stupňů Celsia, je již po krátké době malátný a musí se velmi přemáhat, aby neusnul. Horko za volantem se tak stává nebezpečným faktorem,“ varuje Besip.

„Pozor ale na to, pokud si příliš vychladíme vnitřek vozu a vystoupíme do horka, můžeme se vystavit tepelnému šoku, který je zdravotně značně nebezpečný.“ Z nesprávného používání klimatizace si tak můžete odnést nachlazení, rýmu nebo kašel. „Při velkých teplotních rozdílech a jejich dlouhodobém působení na organizmus by mohlo docházet až k revmatickým onemocněním nebo poruchám krevního oběhu,“ varuje Besip.

Po nasednutí do rozpáleného auta je lepší nejdříve stáhnout okna nebo rovnou otevřít dveře, aby se vyvětral nejteplejší vzduch. Ideálně to udělejte ještě před vyjetím. Některá auta umí stáhnout všechna okna po přidržení tlačítka odemykání, to se hodí když k autu přicházíte a máte ho na očích. I těch pár sekund pomůže, aby průvan horký vzduch z auta začal vyhánět. Po ujetí prvních stovek metrů už ovšem zase okna zavírejte.

U manuální klimatizace pro rychlé vychlazení interiéru zapněte větrák naplno. V první fázi po zapnutí klimatizace se doporučuje spustit vnitřní cirkulaci vzduchu (mohou se mlžit okna). Kompresor pak nemusí navíc ochlazovat vzduch, který nasává zvenčí, ale na práci mu zbývá jen vnitřní, postupně chladnoucí vzduch. Během jízdy s klimatizací musí zůstat okna zavřená. Pokud máte v autě stínidla oken, používejte je.

Chladný vzduch by neměl foukat přímo na tělo. Doporučuje se vzduch směrovat nahoru a na přední boční okna. Platí zde základní pravidlo - chladná hlava, ne nohy.

Nejen kvůli šetrnému využití klimatizace, ale také aby nedošlo k nachlazení, by neměl být rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou příliš velký. Obecně se říká, že by neměl být větší než zhruba pět stupňů. Při cestě do Chorvatska, kdy po ucpané dálnici teče proud aut ve čtyřicetistupňových vedrech, to samozřejmě splnit nelze, ale používejte rozum a nemrazte se v autě na minimální teplotu, kterou klimatizace umí. Nejpříjemněji vnímá lidský organismus teploty mezi 21 a 23 stupni. Před koncem cesty a vlastním vystoupením začněte ve voze teplotu zvolna zvyšovat, aby teplotní rozdíl nebyl tak velký.

Německý autoklub ADAC radí, aby majitelé vozů s automatickou klimatizací používali pouze plnou automatiku, je to nejjednodušší a auto vše „vymyslí“ a postará se za vás.

Při zapnuté klimatizaci počítejte s určitým zvýšením spotřeby paliva, výkon motoru se naopak mírně sníží, u nejmenších aut se to rozhodně projeví. Besip udává, že u vozidla s klimatizačním zařízením se celková roční spotřeba paliva zvýší o 3 - 5 procent.

Loužička pod autem Když se při používání klimatizace pod autem objeví loužička, nic se neděje, jedná se o zkondenzovanou vlhkost.

Správně fungující klimatizace má zhruba do půl minuty po zapnutí foukat dostatečně chladný vzduch. Pokud klimatizace přestává chladit, dochází náplň, kterou doplní servis. Odborníci doporučují vyčistit klimatizaci nejméně dvakrát ročně – na jaře před začátkem sezony a na podzim po jejím skončení. Více o servisu klimatizace čtěte zde

Klimatizace totiž kromě chlazení také odebírá ze vzduchu vlhkost. Ta zůstává na takzvaném výparníku (většinou je pod palubní deskou auta) a v ní se zachytávají částečky nečistot zvenčí. V takovém koktejlu se výborně daří roztočům, bakteriím, virům i houbám.

Větraná sedadla Dnešním trendem v moderní komfortní výbavě ojetých aut jsou rostoucí prodeje vozů s dvou- a čtyřzónovou klimatizací. Stále častěji se v nabídce ojetých vozů objevují auta s odvětrávanými sedačkami. Odvětrávání sedadel funguje nejčastěji na principu dvou středně velkých větráků umístěných uvnitř sedáku a opěradla (mimochodem, tyto systémy se vyvíjejí a vyrábějí také v Česku, ve Frenštátu pod Radhoštěm u firmy Continental). Větráky mají lopatky otočeny tak, aby odsávaly vzduch spolu s přebytečnou vlhkostí. Například příchod nového Mercedesu-Benz třídy S posunul komfort odvětrávání sedadel ještě o krok dále. Vůz je vybaven systémem aktivního odvětrávání, který umožňuje změnit směr rotace větráků, a je tak možné si záda spolu s hýžděmi buď ofouknout či odvětrat. Odvětrávání sedadel bývá několikastupňové, běžící ventilátory bývají v kabině zřetelně slyšet.

Filip Želivský, specialista servisu Škoda TUkas tedy připomíná pravidelnou výměnu filtru klimatizace. Právě ten zachytává nečistoty z venkovního vzduchu. „U některých typů vozidel si ho zákazník dokáže vyměnit sám. Jindy je třeba výměnu nechat na servisu,“ upřesňuje a radí jak jednoduuše poznat, že je filtr zralý na výměnu: „Klimatizace buď málo fouká, nebo je z ní cítit zápach. Filtr je zralý na výměnu, pokud se začínají více zamlžovat okna.“

„Ke správné údržbě klimatizačního zařízení patří také to, že bychom ji měli pravidelně zapínat i v průběhu zimního období. Doporučuje se spustit ji alespoň jednou za měsíc. Chladicí médium, kterým je zařízení naplněno, totiž obsahuje i speciální olej, který maže kompresor a udržuje v dobrém stavu i těsnění,“ radí Besip.