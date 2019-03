Čaputová se bude muset věnovat hlavně justici, říká slovenský politolog

Maroš Šefčovič během projevu, ve kterém uznal porážku, mimo jiné řekl, že by sebez podpory slovenské vládní strany Směr-SD do druhého kola nedostal. Právě tuto podporu mu však jeho odpůrci vyčítají. Někteří tvrdí, že by bez Směru volby možná i vyhrál. Co si o tom myslíte?

Bez podpory Směru by volby určitě nevyhrál, pokud by začal s kampaní osm týdnů před volbami jako teď. Až koncem ledna totiž oznámil, že do toho jde. Je možné, že by byl velmi dobrým kandidátem a že by i vyhrál první kolo, pokud by začal s kampaní loni v létě jako Zuzana Čaputová nebo Robert Mistrík. Zároveň, pokud by nebyl kandidátem Směru, mohl svou kampaň vést jinak.

Šefčovič velmi otevřeně projevoval liberálnější a prodemokratické názory k různým tématům, ale jako kandidát Směru měl jisté limity. K některým věcem se nechtěl vyjadřovat. Musel mlžit, a to mu uškodilo. Mnohé věci byly pro Směr jednoduše kontroverzní.

Například u volby generálního prokurátora se v tom dostal asi nejdál. V televizi Markíza ho moderátor dotlačil k odpovědi, že to, jak volili poslanci Směru, byla chyba. Také ho tlačili k vyjádření názoru na poslance a místopředsedu parlamentu Michala Kováče, který měl sms kontakty s Marianem Kočnerem. Ten je nyní podezřelý z vraždy Jána Kuciaka. To byly pro Maroše Šefčoviče velmi nepříjemné věci a on často nemohl jít proti straně, která ho nominovala.

Jak moc mu uškodila nepopularita Směru?

Pro mnohé voliče, kteří chtěli proevropského a prodemokratického kandidáta, byl nepřijatelný, protože musel stranu Směr obhajovat. A pokud se máme bavit o číslech, bylo to pěkně vidět na výsledcích prvního kola. On jednoduše neměl vyšší podporu, než mívá strana Směr v preferencích. Šefčovič, možná plus nějaké procento, dosáhl na potenciál Směru a nedokázal ho překročit.

Volební účast byla ještě nižší než v prvním kole a na Slovensku historicky vůbec nejnižší v prezidentských volbách. Volební komisaři v Čadci říkali, že za to mohlo pěkné počasí. A také fakt, že ve druhém kole byli jen liberální kandidáti a voliči Štefana Harabina nebo Mariana Kotleby. Voliči si neuměli vybrat, a tak zůstali doma.

To bych považoval za jeden z top dvou důvodů. Ten druhý faktor je „jasný vítěz“. Jednak výsledky prvního kola, ale i průzkumy po prvním kole ukazovaly, že Zuzana Čaputová to má téměř jisté. Takže si spousta lidí mohla říct, že zas o tolik nejde. Ale to platí pro příznivce obou kandidátů. Nejenže si příznivci Čaputové mohli říct, že už nemusí jít volit, ale i Šefčovičovi příznivci mohli mít druhé kolo za jasně prohrané. A ve výsledku je rozdíl mezi oběma kandidáty téměř takový, jako ukazovaly průzkumy.

Čaputová se ve vítězném projevu obrátila na voliče protikandidátů a řekla, že se bude po dobu svého mandátu ucházet i o jejich důvěru. Co by měla udělat, aby Slovensko nezůstalo po volbách rozdělené tak, jako to vidíme třeba v Česku?

To je těžké říct, protože společnost rozděluje mnoho věcí. A někdy to vypadá, že spousta lidí chce příliš rychlá řešení. Ale určité problémy se nedají vyřešit za pár dní nebo týdnů. O co by se mohla pokusit, je pokračovat v debatě, kterou otevřel prezident Andrej Kiska.

Slovenský politolog Pavol Baboš pracoval v minulosti jako novinář. V současnosti se zabývá politickými institucemi na trhu práce, hospodářskou politikou nebo korupcí. Baboš absolvoval odborné stáže ve Washingtonu, Bruselu nebo Tartu. Pravidelně publikuje v odborných zahraničních časopisech i slovenských médiích. Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislavě

Zvýraznit a neustále zdůrazňovat, že se mnoho věcí nezmění za týden a už vůbec ne, pokud na nich nebudeme pracovat. V tomto vidím její úlohu. Zuzana Čaputová ovšem nebude oblíbená u vládních stran Směr a SNS. Ještě jsem neviděl reakce předsedů Roberta Fica a Andreje Danka, ale vzhledem k jejich vyhraněným názorům před volbami se jim podle mě bude se Zuzanou Čaputovou velmi těžko vést jakákoliv diskuze.

Velmi těžko ji budou akceptovat jako rovnocenného partnera. Zuzana Čaputová už řekla, že pro ni je partnerem v debatě Peter Pellegrini jako premiér víc než Fico jako předseda Směru. Prakticky to má jeden problém – tu stranu ovládá Robert Fico a ne Peter Pellegrini. Pokud bude chtít Zuzana Čaputová něco prosadit u strany Směr, bez Roberta Fica to nepůjde. Alespoň ne v dohledné době.

Co ji tedy v nejbližší době čeká? Mluví se o volbě generálního prokurátora.

Ta by měla být až příští rok, pak volba ústavních soudců, u které se nyní blíží druhé kolo a zatím to vypadá, že nebude dostatečný počet kandidátů. Třetí kolo tedy asi počká na ni. Ústavní soudci a generální prokurátor pro ni podle mě budou ty největší výzvy. Mimo jiné kvůli tomu, že obsazení těchto funkcí je vnímáno jako největší problém na Slovensku.

Čekají ji tedy širší témata, které se týkají spravedlnosti a justice. Do toho zapadá už i to, co se včera objevilo v italské televizi – hovory mezi Troškovou a Vadalou, který se měl chlubit, že si koupil ředitele tajné služby. Myslím si, že toto bude téma, do kterého se Zuzana Čaputová vloží. Ale jak to udělá a čeho vlastně může dosáhnout, se těžko předvídá.

Co tedy může prosadit ze svého programu?

U ústavních soudců může působit na parlament a ovlivnit jejich výběr. U generálního prokurátora máme problém, že existují dvě rozhodnutí Ústavního soudu. Podle jednoho prezident může odmítnout jmenovat generálního prokurátora, podle druhého nemůže.

To, co by mělo následovat, je, že by zasedne plénum ÚS a tento výklad doladí. Jenže soud není usnášeníschopný a nemůže se k tomu vyjádřit. Teď bude velmi zajímavé sledovat, co se vyřeší dřív.



Jestli se nejdřív dovyberou ústavní soudci, aby mohli najít soulad mezi těmi dvěma výklady na plénu, nebo jestli se dřív bude volit generální prokurátor a ten výklad ještě nebude jednoznačný. V takovém případě by Zuzana Čaputová mohla zdržovat jmenování generálního prokurátora. Ale jinak jsou její kompetence značně omezené.



Jak hodnotíte volby? Končí doba Směru?

Směr klesá už dlouho, ale netroufal bych si to říct s takovou rozhodností. Hlavním důvodem je, že pro voliče Směru tu momentálně není žádná alternativa. Žádná jiná politická strana nemá dostatečně dobrý sociální program, nesnaží se komunikovat se sociálně slabšími vrstvami a důchodci.

Průměrný věk voliče Směru je okolo 65 let. Většina jeho voličů je v důchodovém věku nebo v důchodu. To je velká část populace, kolem milionu lidí na Slovensku pobírá starobní důchod. A s těmito lidmi jiné politické strany buď nemluví, nebo to dělají velmi nestandardně. Proto podle mě Směr bude preferenčně vysoko ještě velmi dlouho.

To znamená, že se Zuzana Čaputová bude muset smířit s tím, že Směr bude ještě třeba i za dva tři roky mít většinu v parlamentu?

Musí s tím počítat, ale samozřejmě to není jisté. Spousta věcí se může změnit. Andrej Kiska plánuje, že se nějakým způsobem zapojí do stranické politiky. Nevíme, zda se spojí s Progresivním Slovenskem, Miroslavem Beblavým či někým jiným. Pokud by se tady vytvořila velmi široká koalice, je možné, že předběhnou Směr. Ale i tak musí Zuzana Čaputová počítat s tím, že v příštích pěti letech bude Směr relevantní politická strana.

Čím tedy Zuzana Čaputová nejvíce zaujala voliče?

Upřímností. Téměř žádné otázce se nesnažila vyhnout. I když věděla, že její odpovědi jsou pro většinovou společnost nepříjemné, svůj názor řekla.

Toto bylo velmi nevídané, protože na Slovensku i liberálnější politici v různých zákulisních rozhovorech přiznali, že by hlasovali pro zákon, který by párům stejného pohlaví přiznal větší práva, ale nikdy by se ho neodvážili navrhnout. Jednoduše nechtějí být s tím tématem spojovaní. A Zuzana Čaputová se nebála a rovnou řekla, co si myslí. Ale zároveň vždy řekla, že s tím jako prezidentka nebude nic dělat.