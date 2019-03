Kočner kompromitoval prokurátory i prezidenta. Měl na to schopnou volavku

„Žije jako mnich,“ pokrčil rameny Peter Tóth, bývalý šéf slovenské tajné služby SIS, a pořádně tím naštval podnikatele Mariána Kočnera. Jednoduše mu řekl, že na novináře Jána Kuciaka nenašel žádnou špínu, nic kontroverzního, nic, čím by jej mohli vydírat stejně jako desítky slovenských politiků, prokurátorů, soudců či policistů, na které existovaly složky a kterými Kočner manipuloval.



Novinář Kuciak, který psal o pochybném Kočnerově podnikání, musel tedy zemřít. Jeho tělo mělo zmizet a nikdy se nemělo najít.

Kočner nebyl zvyklý, že by mu něco takto nevyšlo. Ovládal policisty, prokurátory, soudce a hlavně politiky kompromitujícími materiály. Přes Alenu Zsuzsovou, svou milenku a ženu obviněnou ze zprostředkování Kuciakovy vraždy, je i vyráběl. Zsuzsová si s politiky psala lechtivé zprávy, nabízela jim erotické služby a komunikaci včetně intimních fotografií, které jí naposílali, si ukládala.

Říkali tomu pasení ovcí. A měli vlastní ceník, kolik Kočner vyplácel Zsuzsové. Kompro na „ovci 1. kategorie“: 30 tisíc eur. Kompro na méně významnou „ovci 2. kategorie“: 10 tisíc eur.

„Tím, že Kočner disponoval takovými materiály na vlivné osobnosti slovenské politiky, prokuratury, soudnictví a policie, mohl mít pocit neohroženosti v případných trestních stíháních,“ popsal vyšetřovatel Peter Juhás v usnesení o Kočnerově obvinění z novinářovy vraždy a vraždy jeho přítelkyně Martiny Kušnírové.

A cituje i Kočnerovy metody, jak to s vydíranými lidmi udělat, aby fungovali podle jeho představ. „Musíš s nimi sedět za stolem, usmívat se na ně a pod stolem musíš mít jejich koule ve svěráku. Jinak to nefunguje. Musíš o nich všechno vědět, i to, kdy si naposledy natahovali bimbálka,“ napsal Zsuzsové v komunikaci, kterou vyšetřovatelé zajistili a kterou jako první zveřejnil slovenský Denník N. Alenu Zsuzsovou měl v telefonu uloženu jako SIS Alino.

Není sice jasné, na kolik lidí choulostivé informace Kočner skutečně měl, je však spousta případů, kdy policisté, prokurátoři či politici rozhodli tak, jak Kočner potřeboval a jak mu vyhovovalo. Prokuratura otevřela rovnou devět pochybných případů, policie pak znovu prošetřuje pět odložených vyšetřování Kočnera, rozhodnutí politiků je nespočet. Policisté také nyní analyzují nahrávky hovorů, které se nalezly při domovní prohlídce v Kočnerově trezoru.

Jediný Kuciak – a jeho texty o Kočnerových podvodech – tak roky kontroverznímu podnikateli překážel. „Ohrožovaly Mariána Kočnera v trestněprávní rovině, v rovině bezstarostného podnikání a v neposlední řadě mu tato témata kazila jméno, což nevyhovovalo tomu, že zakládal nový politický subjekt s názvem Cieľ,“ vysvětluje v usnesení o obvinění Kočnera z objednávky vraždy vyšetřovatel Juhás.

Kočner si už v listopadu 2017 – čtvrt roku před vraždou – stěžoval bývalému náměstkovi generální prokuratury Ladislavu Tichému, kolik už jej špiclování novinářů jen ten rok stálo. „Do novinářů jsem investoval dvě stě tisíc. By si se pos.al, jak je mám prolustrované. Vím, kdo koho j.be, kdo je buzík, ožrala, tyran. I s foto a videodokumentací,“ napsal Kočner. V dalších zprávách popisoval, jak je potřeba dát novinářům jednou provždy co proto. „Zm.dům pisálkovským. Mám nějaký plán na to...“ ukončil.

Bylo to pár týdnů poté, co Kuciakovi do telefonu vyhrožoval, že na něj bude sbírat špínu, zajímat se o něj, jeho matku, otce i sourozence a vše zveřejní.

Záznam telefonní nahrávky, na které Kočner vyhrožuje Kuciakovi (2/2019):

VIDEO: Telefonní nahrávka, na které vyhrožuje Kočner Kuciakovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Investice do šmírování

Právě důkazy jako fotografie ze sledování novinářů, včetně detailů o sledování zavražděného Kuciaka, měl Kočner v jednom ze svých domů, kde policie udělala domovní prohlídku a důkazy našla.

Sledování novinářů jej stálo 6 400 euro měsíčně, v přepočtu necelých 170 tisíc korun. Ví to s přesností na centy, a to díky jednomu z „detektivů“, který šmírování dělal spolu s bývalým šéfem tajné služby Tóthem. Myslel si totiž, že sledování lidí platí tajná služba, vedl si proto přesnou tabulku, kolik peněz mu na účet chodilo. I tyto důkazy má policie k dispozici.

Kromě toho kriminalisté zjistili, že materiály pak podnikatel Kočner odevzdal Zsuzsové a ta je skrze podnikatele Zoltána Andruskóa poslala vrahům. Andruskó s policií spolupracuje a proti všem zbylým – střelci Tomáši Szabóovi, jeho pomocníkovi Miroslavu Marčekovi, který jej na místo vraždy dovezl, i Kočnerovi se Zsuzsovou svědčí.

„Policie má zmapováno, kde se všichni scházeli, jejich telefonní komunikaci, zprávy i lokalizaci telefonů,“ říká zdroj obeznámený s vyšetřováním. Naopak komunikace mezi všemi z loňského února, kdy vrazi novináře a jeho snoubenku v domě ve Velké Mači zastřelili, v telefonech chyběla.

VIDEO: Od vraždy Jána Kuciaka uplynul rok. Policie stále neví, kdo si jeho smrt objednal Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo se chytil do pasti

Vyšetřovatelé nyní rozklíčovávají také dokumenty, které u Kočnera zabavili. Chtějí vědět, na koho skutečně kompromitující materiály podnikatel měl, koho vydíral a kdo byl jen na seznamu jmen. Zároveň také zkoumají příjmy Aleny Zsuzsové od Kočnera, který jí peníze posílal na účet dcery. Vyšetřování potrvá ještě zhruba půl roku, pak by měli kriminalisté podat návrh na obžalobu k soudu.

Kočner si přitom rovnou po vraždě Kuciaka, když rezignoval ministr vnitra Robert Kaliňák (Směr), začal chystat vlastního nominanta na post ministra. Politika a bývalého ministra obrany druhé Ficovy vlády, místopředsedu národní rady Martina Glváče (Směr), který si mimo jiné psal intimní zprávy se Zsuzsovou a byl tak vydíratelný. „Tobě by to šlo, i vrahy Kuciaka bys našel,“ napsal Glváčovi, který když odmítl, že už na ministrování nemá nervy, dostal od Kočnera další zprávu. „Tak ty bys jen ministroval a já bych to celé zařídil, aby dobře bylo...“

Všichni ti, které Kočner používal jako své kontakty nebo je vydíral, to dnes odmítají či zlehčují. Například právě bývalý ministr obrany Glváč, o kterém Kočner mluvil často jako o dobrém kamarádovi, má vedle Kočnera v horském středisku Donovaly apartmán. Na jeho pokyn prý ale podle svých slov nepracoval a vydíraný nebyl. „Za dobrého kamaráda bych Kočnera neoznačil. Jako ministr obrany jsem dostal prověrky nejvyšších stupňů, kde i tyto vztahy byly řešené,“ hájí se dnes Glváč.

Kočner své kontakty na vlivné používal často. Například 3. listopadu 2010 se volil nový slovenský generální prokurátor a Kočner měl ve hře svého kamaráda z vojny Dobroslava Trnku. Poslal proto jednoduchou esemesku tehdejšímu šéfovi slovenského parlamentu Richardu Sulíkovi (Svoboda a Solidarita). „Asi budeš první vědět výsledek, tak jestli tě mohu poprosit, rád bych byl druhý.“ Ve vteřině přichází odpověď: „Právě se hlasuje. Je tu 143 poslanců, ale kolik bude hlasovat, se ukáže. Dám vědět.“ A politik Sulík rychle vypisuje, kolik kdo z kandidátů dostal hlasů a že hned v prvním kole byl zvolen Dobroslav Trnka.

Kočner dostává informaci o dvě hodiny dříve, než jsou vyhlášeny výsledky tajné volby prokurátora. „Mnohokrát jsem řekl, že to byla chyba. Ale to, že udělám takovou chybu, neznamená, že dělám kšefty s mafií,“ vysvětluje dnes Sulík.

Ovládnout politiku a média

Čtyřiapadesátiletý podnikatel Kočner vystudoval žurnalistiku, tři roky pracoval ve slovenské televizi a později si založil firmu na výškové práce. V roce 2006 se pokusil dostat do politiky – tehdy už jako známý vlivný podnikatel. Kandidoval na primátora Bratislavy, politici se s ním začali sbližovat, ale ve volbách skončil až třetí.

Kočnerovo jméno však poprvé Slováci zaslechli v roce 1998. Tehdy napochodoval se soukromými bodyguardy do televize Markíza, aby ji ovládl. Skrze směnky, které mu podepsal jeho někdejší spolužák a exministr hospodářství Pavol Rusko (Aliance nového občana). Směnky v přepočtu za 1,8 miliardy korun televize od počátku označovala za podvrh a právě kvůli jejich falšování je Kočner od srpna ve vazbě.

Jen pro dokreslení, tehdejší Kočnerova ochranka, se kterou vnikl do televize s tím, že ji přebírá, byl Petr Čongrády, obávaný boss slovenské mafie zvané Sýkorovci. V srpnu 2004 ho ve chvíli, kdy chtěl z oblíbené bratislavské pizzerie odjet svým černým opancéřovaným mercedesem, rozstřílel nájemný vrah ze samopalu osmadvaceti kulkami.

Podnikatel Kočner byl také společně se synem slovenského prezidenta Michala Kováče obviněn z účasti na finančním podvodu vůči firmě Technopol za 2,3 milionu dolarů. Trestu se ale vyhnul. Prezident Kováč dal všem milost. S podvodem pak souvisel i únos prezidentova syna Michala Kováče do Rakouska.

„Mafiánský seznam“

Kočner se vedle lidí z nejdrsnějšího slovenského podsvětí ocitl ještě později. V roce 2005 se jeho jméno objevilo na takzvaném mafiánském seznamu – policejním soupisu lidí, na které se má policie zaměřit.

Figurovaly na něm espézetky Kočnerových vozů: sporťáku Porsche 911 Carrera, limuzíny Audi A8 i Jeepu Wrangler. Předloni se pak objevily informace, že hospodářská kriminálka chce Kočnera stíhat za neoprávněné vratky DPH, podvody s luxusními byty v Bratislavě, které účelově prodal několika firmám, i podvody se směnkami televize Markíza.

Kočner všechna obvinění tehdy ustál, některá byla odložena, jiná zastavena. I vyhrožování Jánu Kuciakovi, kvůli kterému na Kočnera podal novinář trestní oznámení a předal policii i nahrávku samotného rozhovoru, policisté uzavřeli s tím, že nejde o trestný čin.

„Verbální projev podezřelého Mariána Kočnera vůči Jánu Kuciakovi možno hodnotit jako společensky nevhodný, avšak nenaplnil znaky skutkové podstaty přečinu nebezpečného vyhrožování,“ uvedla loni v dubnu bratislavská prokuratura. Kuciak byl v té době už měsíc a půl po smrti.