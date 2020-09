Jeli Bělorusové do Zevety pro granáty? Cílem byl jiný náklad, řekla BIS

„Dnes odpoledne vjel neoznačený běloruský kamion do zbrojařské společnosti Zeveta v Bojkovicích v České republice. Lukašenkova policie granáty Zevety masivně používá proti pokojným Bělorusům. Desítky lidí byly kvůli tomu vážně zraněny!“ stojí v příspěvku telegramového kanálu Nexta na Twitteru.

Tweet doprovázejí dvě fotografie, přičemž na jedné je prázdný areál zbrojovky Zeveta Bojkovice a na druhé běloruský kamion na silnici. Další dva snímky se pak objevily na Facebooku ve skupině Bělorusové v ČR. Jedna z fotografií tam údajně ukazuje kamion přímo v areálu firmy.

Příspěvek Nexty na Twitteru:



❗️IMPORTANT❗️ This afternoon an unmarked Belarusian truck entered ZEVETA ammunition factory in Bojkovice, Czech Republic. ZEVETA’s grenades are being extensively used by Lukashenko's police against peaceful Belarusians, dozens of people have been badly injured in the result! 1/2 pic.twitter.com/YdFrLaaRwY