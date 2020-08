Házeli na nás české výbušky, ozývá se z Běloruska. Petříček: Nevyvážíme je

„Česká republika zásobuje diktátorský režim omračujícími granáty, které poškozují pokojné protestující? Zajímalo by mě, jaká bude reakce Evropské unie,“ napsal běloruský telegramový kanál v příspěvku na Twitteru.



Pravost fotek zábleskových rozbušek s etiketami v českém jazyce zpochybňuje Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). „Díval jsem se na statistiku a pokud vím, tak se do Běloruska nic takového od nás nevyvezlo,“ vyjádřil se Hynek pro iDNES.cz.

I český ministr zahraničních věcí Tomáš Petřiček na Twitteru v odpovědi jednomu z uživatelů napsal, že neví, zda jsou záběry české zásahové výbušky pravé.

„ČR nicméně dodržuje embargo na vývoz takového materiálu do Běloruska. Už téměř deset let. Svou roli mohli sehrát buď překupníci, nebo jde o materiál z dřívější doby,“ poznamenal. Serveru Seznam Zprávy řekl, že úřady informaci o použití českých granátů prošetřují.



Na fotografiích u příspěvku na sociální síti je stříbrná plechovka opatřená štítkem s českým nápisem: Zásahová výbuška P1 - PZ. Datem výroby je podle štítku leden roku 2012.

Jestli je rozbuška opravdu české výroby, vyloučit Hynek nemůže, odmítá však, že by byla vyrobena v roce 2012 a etiketa byla českého výrobce.



„Na štítku není uveden ani výrobce, ani exportér, což většinou z etikety lze poznat. Ten štítek tam mohl někdo nalepit a podle mého soudu je to něco starého, pouze přelepeného. To tam může být ještě z dob Československa. Navíc pokud vím, tak v roce 2012 se v České republice vyráběly zábleskové rozbušky pouze khaki a ne stříbrné,“ uvedl Hynek.



V Česku jsou podle šéfa AOBP ČR dvě zbrojařské firmy, které by měly technologie něco takového vyrobit. Tvrdí však, že žádný český výrobce, který chce být dlouhodobě na trhu, by to do Běloruska nevyvezl. „Ze Zevety Bojkovice mi potvrdili, že to nevyrobili,“ dodal.

Ruský zpravodajský server Life.ru v této souvislosti poznamenal, že tyto prostředky používají hlavně ozbrojené síly a bezpečnostní složky při rozhánění davu a rovněž k zastrašení anebo v nezbytném případě ke zvládnutí pachatelů trestné činnosti.

Jak podotkl i server, tento typ výbušky si lze obstarat na některých internetových armyshopech. Cena je přitom „něco málo přes 2 000 rublů“ (v přepočtu něco přes 600 korun).

„Být by to tam nemělo,“ uzavřel Hynek.