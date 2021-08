Nechte se očkovat, radil Trump svým věrným v Alabamě. Dočkal se bučení

„Absolutně věřím ve vaše svobody. Opravdu, jste svobodní. Děláte, co musíte dělat. Ale doporučuji očkování. Já se nechal očkovat a je to dobré. Běžte si pro vakcínu,“ vyzval exprezident své fanoušky v alabamském Cullmanu.



A zatímco ještě u slov o svobodě mu lidé nadšeně tleskali, když Trump došel k očkování, z některých částí tribuny se ozvalo i nesouhlasné bučení.



Alabama patří k americkým státům, které covidová mutace delta sužuje nejvíce. Jedním z důvodů je mimo jiné právě nezájem místních o vakcíny. Podle serveru Our World in Data má dokončené očkování jen 36 procent obyvatel. Třeba v Kalifornii je míra proočkovanosti na 55 a v New Yorku na 59 procentech. Není proto divu, že Trump s propagací očkování v Alabamě příliš neuspěl.

„V pořádku. Máte své svobody. Ale já jsem očkovaný. Pokud to nebude fungovat, budete první, kdo se to dozví,“ odpověděl na bučení z davu, ve kterém měl na tváři roušku jen málokdo, podotýká stanice NBC News.

Úřady se už před shromážděním obávaly, že se tam koronavirus bude masivně šířit, uvádí The Guardian. Nemocnice přitom ani teď nestíhají. A 85 procent přijatých pacientů s covidem není očkovaných.

Americký exprezident své dávky vakcíny dostal ještě v době, kdy byl v úřadu. Předtím prodělal nákazu koronavirem a skončil v nemocnici. Očkování propaguje dlouhodobě.

Tlačil mimo jiné na to, aby bylo dostupné co nejdříve. Firmu Pfizer/Biontech pak obvinil, že schválně zveřejnila výsledky své studie k vakcínám až po prezidentských volbách.

Kritizoval tehdy také Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který je zodpovědný za schválení vakcíny v USA. „FDA a demokraté nechtěli, abych dosáhl vakcínového vítězství před volbami, a to proto přišlo o pět dní později – jak jsem celou dobu říkal,“ napsal na Twitteru.