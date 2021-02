Obézní a starý Trump. Měl štěstí, že na covid nezemřel, řekl Fauci

Trump, kterému je 74 let, měří přes 190 centimetrů a váží kolem 110 kilogramů, což ho podle tabulky BMI zařazuje do kategorie obézních prvního stupně. „Mohl se dostat do vážných potíží. Myslím, že měl docela štěstí, “ řekl Fauci v rozhovoru pro The Telegraph.

Když Trump zveřejnil loni v říjnu tweet, že on i jeho manželka Melania se nakazili koronavirem, začaly se rojit spekulace, jaké má vůbec tehdejší hlava státu naději na přežití.

Čtyři nejmenované zdroje obeznámené se skutečným zdravotním stavem Trumpa během nemoci deníku The New York Times řekli, že se vyvinuto velké úsilí pro to, aby mu byly poskytnuty experimentální léky, které nebyly dostupné americké veřejnosti.

Nedávno se objevila informace, že Trump byl mnohem nemocnější, než sám připouštěl. Hrozilo mu, že by byl připojen na plicní ventilátor.

Trump poté, co se dostal z nejhoršího ven, prohlásil, že svou nákazu koronavirem považuje za požehnání od Boha, protože se kvůli tomu objevil lék na covid. Přípravek od firmy Regeneron už také míří nyní do Evropy.

Česko získá 12 tisíc dávek tohoto zatím neregistrovaného léku, první čtyři tisíce dorazí v březnu, stejné množství také v dubnu a květnu. Státní ústav pro kontrolu léčiv již tento týden doporučil používání tohoto léku, jeho použití pak musí ještě povolit ministerstvo zdravotnictví.