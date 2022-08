Srbsko zakazuje EuroPride. Nestíháme to uhlídat i s Kosovem, řekl prezident

Organizátoři jsou však odhodlaní pochod navzdory prohlášení prezidenta uskutečnit. „Pochod hrdosti, nebo jak se ta akce vlastně nazývá, bude buď zrušen nebo odložen na jiné datum,“ uvedl Vučić, podle kterého s tím souhlasí premiérka i většina členů vlády.

Podle prezidenta je nutné, aby se nový kabinet věnoval především diplomatické krizi s Kosovem. „V jeden okamžik nelze prostě zvládnout všechno,“ dodal.

Vučić jmenoval staronovou premiérku bezmála pět měsíců po dubnových parlamentních volbách, ve kterých zvítězila jeho Srbská pokroková strana (SNS). Ta však přišla o většinu a bude vládnout s podporou socialistů.

Brnabičová je premiérkou od roku 2017. Ve funkci však nezůstane celé volební období, ale jen do roku 2024, kdy by měl do čela vlády nastoupit někdo jiný. Podle analytiků Brnabičovou, která patří k nejbližším Vučičovým spolupracovníkům, zřejmě v parlamentu podpoří i další strany.

Brnabičová je první ženou a také prvním člověkem s homosexuální orientací, jež stojí v čele srbské vlády.

Prezident nemá právo pochod zakázat, tvrdí organizátoři

Srbští pořadatelé pochodu EuroPride prohlásili, že s akcí počítají ve stanoveném datu - v sobotu 17. září. Podle nich prezident nemá pravomoc demonstraci zakázat. „Jediná věc, která se může stát, je ta, že pochod zakáže policie,“ uvedl jeden z pořadatelů Goran Miletić. Podle něj by takový zákaz byl neústavní a pořadatelé by ho zpochybnili u ústavního soudu.

EuroPride je každoročně největší evropskou událostí komunity LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transgenderové osoby). Pořádá se od roku 1992 a pokaždé v jiném městě, první byl Londýn.

V Srbsku proti akci opakovaně vystupovali kněží místní pravoslavné církve a proti pochodu nedávno v Bělehradě demonstrovaly tisíce lidí, uvedla agentura AP. První dva pochody za práva sexuálních menšin v letech 2001 a 2010 doprovázely v Bělehradě střety. Od roku 2014 se akce koná každoročně, a to pod silnou ochranou policie.