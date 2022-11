GLOSA: Biden zase mimo, paranoidní Slováci a Británie horší než reality show

Volby do amerického Kongresu jsou za dveřmi a předvolební kampaň vrcholí. Zapojuje se do ní i prezident Joe Biden. V úterý například vystoupil na Floridě, aby podpořil kongresmanku Debbie Wasserman Schultzovou. Byla to pomoc k nezaplacení. Biden ji mylně označil za senátorku, pak si spletl válku na Ukrajině s válkou v Iráku a zopakoval nesmysl, že jeho syn Beau zahynul v bojích právě tam.

Šéf Bílého domu tak zkušeně navázal na nedávný trapas z akce ve Washingtonu, kde v publiku hledal mrtvou kongresmanku Jackie Walorskou. „Jackie, jsi tady? Kde je Jackie?“ ptal se nebohý prezident. „V nebi s Ježíšem,“ odpověděla mu pak na dálku její matka. Alespoň že se pak Biden dostal z pódia, ne jako na jiné akci krátce předtím, kde s tím měl potíže.

„Jednou za čas udělám nějakou chybu. Asi tak jednou za každou řeč,“ přiznal v květnu sebekriticky Biden. Podobně smýšlel o svém viceprezidentovi i Barack Obama. „Nepodceňujte Joeovu schopnost něco podělat,“ pronesl prý jednou.

Podivuhodné věci mezi nebem a zemí se dějí na Slovensku. Ve městě Sliač v okrese Zvolen pořádali referendum o americké základně na místním letišti, které mělo jen několik drobných nevýhod. Zaprvé – nezúčastnila se potřebná nadpoloviční většina obyvatel. Zadruhé – letiště se nenachází v katastru obce. A především zatřetí – žádnou základnu tam nikdo postavit nechce.

Ti svědomití, kteří hlasovat dorazili, nicméně ďábelský projekt jasně odmítli. Primátorka Ľubica Balgová oznámila, že se zúčastnilo 1 513 voličů, z nichž 1 127 bylo proti základně. O tom, že má u Sliače armádní zařízení vzniknout, prý někde četla, ale už neví kde. Určitě to bylo někde vlevo dole.

Na letišti je sice umístěn raketový systém Patriot, který obsluhují spojenečtí vojáci, Američané mezi nimi však nejsou. Ministr obrany Jaroslav Naď tak ujišťuje, že výsledek referenda „neznamená nic pro Slovensko, vládu, resort obrany ani město Sliač“. Slovenskou paranoiu však není radno podceňovat, stačí si například vzpomenout, jak si Košičané v květnu stěžovali, že všude po městě vlají ukrajinské vlajky, když na Den města Košice vyzdobili ulice v jeho vlastních barvách.

Letošním slovem roku se podle výkladového Collinsova slovníku angličtiny stal termín permacrisis, což výtečně dokazuje, v jaké skvělé formě je Velká Británie šest let od referenda o brexitu. Bulvár Daily Star onehdy na titulní straně vyšel s obrázkem kalendáře, kde byl Rishi Sunak premiérem pro měsíc říjen, a nyní je pozornost upřena na staronovou ministryni vnitra Suellu Bravermanovou. Ta v říjnu odešla z čela resortu po měsíci a půl a nyní je kvůli svým necitlivým slovům na adresu migrantů pod tlakem, aby skončila znovu.

Není divu, že exministr zdravotnictví Matt Hancock (který loni rezignoval, když líbáním kolegyně v kanceláři porušil covidové regule) se raději v Austrálii zúčastní reality show s příhodným názve I’m a Celebrity... Get Me Out of Here (Jsem celebrita... Dostaňte mě odsud!). Soutěžící během ní čelí různým výzvám v džungli, například musejí pozřít klokaní penis. Horší než reality show posledních měsíců ve Westminsteru to být nemůže.

Pamatujete si srbského politika Bratislava Gašiče? V lednu 2016 ho vyhodili z funkce ministra obrany za poznámku na adresu novinářky televize B92. Ta si během jeho návštěvy zbrojní továrny klekla na zem, aby nepřekážela svému kameramanovi, což Gašić okomentoval slovy „Mám rád novinářky, které si takto snadno kleknou“. Uběhlo necelých sedm let a Gašić je zpět. Jakožto nový ministr vnitra se stal členem vládní rady pro rovnost pohlaví.

Pokud vás už dění v Evropě unavuje, zaměřte se na Lesotho. Nový premiér chudé jihoafrické země Sam Matekane má styl. Na jmenování své vlády přijel luxusním rolls-roycem, v doprovodu koní a motorek. „Navrhuji společenskou smlouvu, kterou Lesothu vrátíme jeho velikost,“ řekl čtyřiašedesátiletý miliardář davu na stadionu v metropoli Maseru. Slíbil snížit vládní výdaje a ukončit opakované zneužívání veřejných prostředků.