Tisíce Španělů uspořádaly lidský řetěz na podporu vymírajících ryb

Mar Menor, což znamená menší moře, je díky vysoké koncentraci soli ve vodě a vhodné sportovní infrastruktuře vyhledávanou letní destinací. V posledních týdnech ale laguna čelí masivnímu úhynu ryb. Starostka blízkého města Cartagena Noelia Arroyová uvedla, že z břehů bylo v posledních dnech uklizeno na 15 tun ryb a řas.



Organizátoři z ekologické iniciativy ILP protest podle svých slov uspořádali, aby se stávající situace už neopakovala. „Bylo to také vyjádření smutku z úmrtí tolika živočichů,“ uvedl jeden z pořadatelů Jesús Cutillas.

Badatelé a ekologové dávají úhyn ryb do souvislosti s intenzivním zemědělstvím. Region Murcia patří k předním evropským výrobcům zeleniny. Pro hnojení zemědělci ve velkém množství využívají dusičnany, které se pak dostávají do vod laguny. Tam přispívají k vzniku řas a fytoplanktonu, jejichž vysoká koncentrace výrazně snižuje okysličení vody. To pak vede k úhynu ryb, jež se zkrátka udusí. Zemědělské svazy v okolí ale namítají, že dodržují předepsané normy.

Centrální vláda v Madridu a vedení autonomní oblasti se dlouho dohadovaly, kdo za současný stav může. Socialistická ministryně životního prostředí Teresa Ribera oblast navštívila ve středu. Zastává myšlenku, že kolem laguny by bylo zapotřebí vytvořit rozsáhlý pás se zákazem používání hnojiv.

Konzervativní vedení regionu je však k omezování zemědělských činností skeptické. Regionální vláda ale nakonec ohlásila, že obdobný zákaz vydá. Podle ministryně je také nutné více dbát na dodržování pravidel. Se šéfem regionu Fernandem Lópezem Mirasem se dohodla na vytvoření komise, která navrhne opatření na záchranu laguny.