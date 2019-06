Z evropských moří zmizí téměř třetina živočichů, varuje nová studie

Pokud se nic nezmění, moře a oceány omývající břehy starého kontinentu přijdou kvůli globálnímu oteplování a intenzivnímu rybolovu až o třicet procent ryb a dalších mořských živočichů. Upozorňuje na to studie publikovaná v prestižním americkém časopise Proceedings of the national Academy of Sciences.