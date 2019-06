Nejdivnější koupání ve Španělsku u moře. Tady se ještě rádi oplácáte bahnem

První pocit po příjezdu: Je to bizarní, divné. Ale stačí pár hodin a divím se, proč o tomto zvláštním místě Češi moc nevědí. Jsme na španělském pobřeží Costa Cálida v regionu Murcia. Přesněji, na dvacet kilometrů dlouhém výběžku do moře zvaném La Manga. Tato dlouhá nudle je hodně úzká, místy má na šířku jen dvě stě metrů. Napravo moře, nalevo moře.

Ale každé je úplně jiné. Jedno je Středozemní, blankytně modré, s vlnami a velkou písečnou pláží. Druhé je… Co to vlastně je? Španělé tomu říkají velký rybník nebo největší přírodní koupaliště v Evropě nebo také mrtvé moře Evropy.

Je to obrovská laguna s hodně slanou vodou, obvykle o pět stupňů teplejší než moře sousední. Žádné vlny. Barva je temná. Nohy se tu noří do písku, který je místy spíše bahnem.

Lidé leží na hladině na zádech. Voda díky vysokému obsahu soli a minerálů výborně nadnáší. Ti, kteří stojí vedle těch vznášejících se, mají vodu maximálně po kolena.

Kdo chce plavat, musí jít hodně daleko ke středu laguny. Průměrná hloubka v ní jsou jen dva metry, uprostřed nanejvýš sedm. Je to jedno velké brouzdaliště.

Když se v něm chvíli válíte – to je asi to nejpřesnější slovo vystihující, co se tam dá nejlépe dělat - chce se vám smát, jak je to všechno kolem podivuhodné. Tak rychle ven, přejít přes silnici a šup do obrovského chladivého moře s vlnami. Prostě dvě úplně odlišné možnosti koupání na jednom místě.

Cesta za bahnem

Přes dvacet kilometrů dlouhé letovisko La Manga je vlastně přirozeně vzniklá hráz, která odděluje Středozemní moře od laguny. Protíná ho několik kanálů, kterými proudí voda mezi lagunou a velkým otevřeným mořem. Je to důležité, protože tím zůstává v uzavřené části zachován život. Mimochodem, jde o ideální místo pro ty, kteří si rádi nechávají okusovat nohy od rybiček. Tady jsou jich hejna a jsou při chuti.

Senioři na pláži La Manga

Z jedné strany lagunu lemuje pobřeží Costa Cálida, z druhé strany už zmíněný dlouhý kus země La Manga, ale v žádném místě se spolu pevniny nestýkají. V severní části laguny na konci La Mangy se totiž setkávají obě moře.



Pozoruhodností letoviska je zvedací most, který se v pravidelných intervalech otevírá na patnáct minut, aby umělým kanálem mohly přejet jachty ze Středozemního moře do laguny a naopak.

Řada expertíz prokázala, že moře v laguně a vzduch nad ní má skvělý vliv na léčbu kožních, dýchacích i pohybových onemocnění. Jedním z největších lákadel této oblasti je část pobřeží, kde se nachází ložiska bahna. Právě to vyhledávají lidé se zdravotními potížemi.

Člověk má znovu pocit, že se musí rozesmát. Všichni lidé jsou tu černí. Jsou natření bahnem od hlavy k patě. Jsou tady dřevěné mostky vedoucí do moře, dřevěné terasy na mořem. Na nich stojí ti černí lidé a čekají, až na nich nános uschne. Bahno si tady sami vydlabávají z moře a patlají ho na sebe. Náročnější samozřejmě mohou využít služeb wellness hotelů, které různé bahňácké procedury nabízejí.

Je tady vidět hodně lidí vyššího věku. Velmi často někdo někoho veze na vozíčku, místy jsou na plážích dokonce koridory pro vozíčkáře.

Ale pozor, stačí pobýt jeden večer a je jasné, že nemocní lidé jsou jen jednou z mnoha různých podob tohoto místa. Z hotelů zní diskotéková hudba a senioři tady po opulentních večeřích odhazují hole a dost to roztáčejí na parketech.

A tak se dostáváme k dalšímu názvu, jakým je toto místo označováno, a to je ráj seniorů. Nejdříve si tady začali pořizovat letní sídla ti španělští, protože zjistili, že jim zdejší ovzduší a voda dělá dobře. Pak přibývali zahraniční. Až v posledních letech tady začíná být slyšet i čeština.



Příliš vysoké hotely

Kdo si pod pojmem dovolená u moře představuje liduprázdné romantické pláže a ubytování v malých domečcích, bude trochu zklamán. Kdo má rád perfektní služby v hotelích a restauracích, bude nadšen. La Manga je typickou ukázkou toho, jak to končí, když se touha místních vydělat na turistickém ruchu poněkud vymkne z ruky.

Výběžek La Manga na španělském pobřeží Costa Cálida v regionu Murcia

V šedesátých letech minulého století tady probíhala velká výstavba a velkou zásluhu (nebo vinu?) na tom měl jistý Tomas Maestre, který tady výrazně zainvestoval.

Dnes se po něm jmenuje zdejší přístav a díky němu se z travinami zarostlého místa stalo rušné letovisko s mnoha hodně vysokými hotely. Když se na toto téma dáte do řeči s místními lidmi, projevují určité rozpaky. Padají věty typu: „No možná se to mělo zarazit o pár let dřív.“ Nebo: „No ty hotely mohly být o pár pater nižší.“

Na druhé straně právě kvalitní služby, hotely, restaurace a obchody sem lákají turisty. Přijíždí jich rok od roku víc, protože čím dál více lidí chápe, proč Tomas Maestre tomuto místu tak propadl a říkal: „Nejlepší na životě mezi dvěma moři je, že se každý den můžu rozhodovat, do kterého půjdu.“