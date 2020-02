Směru už bylo dost. Slováci v Košicích opatrně doufají ve změnu s Matovičem

Vládní strana Směr-SD zklamala. Ovšem budou ti po ní lepší? Lidé v Košicích jsou velmi obezřetní. Nevládne tu nadšení, že konečně přijde změna, ani výrazný vztek. Spíš opatrná naděje a únava z dvanácti let dominance jedné partaje.

Favorit průzkumů Igor Matovič má největší podporu i mezi oslovenými tady na východě Slovenska, není ovšem bezvýhradná. Volit jej chtějí třeba prodavačky Dana a Zita, ale první z žen považuje lídra hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) jen za menší zlo.

„Jde o to, aby Směr padl, o nic jiného. A pokud lidé nepůjdou volit, bude vládnout dál,“ upozorňuje Zita, která i s Danou v prosluněném mrazivém dopoledni pokuřuje v uličce u monumentální gotické katedrály svaté Alžběty. Příznivce dosud nejsilnější partaje vnímá jako staré lidi, kteří se chytí na každý příslib peněz navíc.

V to zřejmě doufá i samotná vláda, jež jim na poslední chvíli přiklepla třinácté důchody. Zákon protlačený ve zrychleném jednání čtyři dny před volbami opozice označila za korupci a kupování voličů, které Slovensko vyjde na stamiliony eur. „Je to blbost. Už teď nemají na důchody a rozdávají další,“ dodává Dana s tím, že lidé už jsou na podobné sliby zvyklí a jen se jim smějí.

Změnit se musí celý systém, shodují se obě ženy. A k tomu je potřeba konec Směru, což si oslovení voliči velmi přejí. I když takovému podnikateli Rastislavovi, voliči opoziční Svobody a solidarity (SaS), by vládní strana nevadila. Musela by se ovšem zbavit nenáviděného Roberta Fica a jasně se postavit za oblíbeného premiéra Petra Pellegriniho.

Samotné uplácené důchodce však lidé v Košicích chápou. „Cítí se bezbranní a zranitelní proti politikům, kteří dávají důraz na volný trh a na to, že každý se má starat sám o sebe. U nich ten slib může zabrat. Ale pokud by vláda jejich situaci opravdu chtěla zlepšit, udělala by to už dávno,“ míní Ján, padesátiletý technik v telekomunikacích.



Téma mimořádných důchodů zastínilo všechna ostatní i v předvolebních televizních debatách. Mluvilo se jen o nich. Tedy když pomineme opravdové i imaginární kauzy, jež na sebe lídři stran, mezi nimi často premiér Pellegrini, navzájem vytahovali ve chvíli, kdy jim došly argumenty.

Špinavá, ale barvitá kampaň přinesla i několik bizarních momentů. Třeba když se v poslední televizní debatě lídrů přel šéf krajní pravice Marian Kotleba s předsedou parlamentu Andrejem Dankem o to, koho ve světě kam pozvali a koho mají v Rusku radši. „Jako byste byli v karanténě a jen nějaký diktátor měl ještě zájem vás k sobě zvát,“ setřel je volební lídr koalice Progresivní Slovensko/Spolu Michal Truban.

Na lidi v Košicích ovšem kampaň příliš nezapůsobila, spíš je zhnusila a odradila. Billboardy zmíněného Danka, který vede Slovenskou národní stranu (SNS), někdo u košického nádraží popsal hned několika urážkami a kapitánův obličej potřel hlínou – nebo spíš něčím jiným. Mimochodem, SNS je co do počtu zaplacených reklamních ploch vizuálně nejvýraznější.

Lidé si podoby kampaně všímají. „Místo toho, aby politici mluvili o své straně, ukazují všichni prstem na druhé,“ štve třeba čtyřiatřicetiletého šéfkuchaře Jozefa. Rozhoduje se přitom mezi Kotlebou a Matovičem, protože „je na nervy z toho, co všechno tu politici ukradli“. Kotlebovci podle něj nejsou nebezpeční, protože dnes už je jiná doba a nástup nového Hitlera nehrozí.

„Nemám nic proti pracujícím cikánům, ale ty osady, to je hrůza,“ spustí najednou. Přímo v Košicích je jedna proslulá romská čtvrť, Luník IX. „Já chodím do práce, platím daně a poplatky za smetí a oni hází odpadky ven a za naše peníze jim to tam jezdí uklízet,“ říká Jozef k tamní praxi. Kdyby jen věděl, jak je tam právě OLaNO i se svým šéfem mezi některými Romy populární.

Vidina věčného rýpala v roli premiéra vzbuzuje nejistotu

„Matovič je dobrý v opozici, ale jako lídr? Neumím si ho představit,“ poukazuje technik Ján na pověst předsedy OLaNO, která Slováky drží v jejich naději trochu zpátky. Bývalého podnikatele znají deset let a vědí, jak umí provokovat. Právě svými demonstrativními protikorupčními akcemi si ostatně získal své voliče. Otázka je, jestli zvládne novou, státnickou roli.

Až v posledních diskuzích, s vědomím, že má šanci stát se premiérem, se politik umírnil ve svých výpadech a vyzýval k odpovědnosti. „Lidi, klid,“ vzkázal Matovič několikrát občanům. Důchodkyně Věra, dlouholetá volička Křesťanskodemokratického hnutí (KDH), si ovšem není jistá, že se opozičníci v případě volebního úspěchu dohodnou na společné vládě.

„Ale dohodnou se,“ přitočí se k rozhovoru starší učitelka. Své jméno uvést nechce. Servítky si však nebere. Ze srdce si přeje, aby už éra Směru skončila. „Stále žijeme v komunismu a ještě naše děti kvůli tomu budou trpět. To, že tu byla vláda jedné strany, v lidech pořád je. Pracuji ve školství a vím, o čem mluvím. Všechno je tu špatné, musíme se k tomu postavit čelem.“

Stěžuje si i osmadvacetiletý stevard Ondrej se svou partnerkou Silvií. „Směr za celých těch dvanáct let pro nás neudělal nic. Však tady na východě nic není,“ nahrává mladý muž na další otázku.

Na východě nič nie je? Ale kdeže

Fico totiž před dvěma lety ještě coby premiér prohlásil památnou větu. „Samotný nápad, že by mafie mohla mít zájem o východní Slovensko, je absurdní, protože tam nic není,“ překvapil tehdy návštěvu europoslanců. Jeho nástupce Pellegrini se před pár týdny pro změnu pustil do obyvatel metropole, když řekl, že se v Bratislavě a v zahraničí „nežije skutečný život“.

Košičané se těmto výrokům smějí a vrtí nad nimi hlavou. „Oba jsou odtrhnutí od reality, když takové věci říkají,“ myslí si technik Ján. Ondrej by si přál, aby do kraje přišla nová „pořádná firma, ve které by se dalo vydělat aspoň tisíc eur“. Nechápe, proč by měli lidé na východě brát méně než v Bratislavě.

Devatenáctiletá studentka obchodní akademie Valeria pak soudí, že Košice nejsou o tolik jiné než Bratislava. „Když jsem tam byla, neměla jsem pocit, že by měli něco navíc. Takové dělení dělá mezi lidmi zbytečné rozbroje. Jsme jedna země,“ vzkazuje dívka. Volit bude SaS. Pokud by ovšem hrozilo, že se k moci dostane Kotleba, byla by ochotná hodit hlas i Ficově Směru.

„Kdyby se pan Fico přijel podívat do Košic, zjistil by, že je tu víc možností než v Bratislavě. Je to dost rozvinuté město, ovšem závislé na ocelárně US Steel. Jestli skončí, nastane problém. Bohužel to máme tak rozdělené, na východě nikdo nestaví, ale na západě mají jednu automobilku vedle druhé,“ říká šéfkuchař Jozef s tím, že dokud nebude stát slibovaná dálnice do Košic, nic se nezmění.