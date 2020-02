Slovenští politici se utkají ve velké debatě před volbami, sledujte ji živě

Diskuze bude podle HN Online největší předvolební debatou na Slovensku. Voličům se představí volební lídři všech hlavních politických stran. Čtyřhodinový blok živě odvysílá kromě internetové televize Hospodárských novin také slovenské rádio Expres a český portál iDNES.cz.

Vládní trojkoalici tvoří partaje Směr-SD, Slovenská národní strana (SNS) a maďarská Most-Híd.

Z opozice pak přijdou předsedové stran a hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), Za lidi, Svoboda a solidarita (SaS), Sme rodina, Dobrá volba, Progresivní Slovensko/Spolu, Křesťanskodemokratické hnutí a Lidová strana Naše Slovensko (LSNS).

V případě Směru ovšem není jasné, koho do debaty vyšle. Premiér Peter Pellegrini skončil v neděli kvůli akutní infekci dýchacích cest a vysokým teplotám v nemocnici a zrušil svůj program. Zdravotní problémy má i předseda strany Robert Fico, uvedl deník Sme s odkazem na mluvčího Směru.

A kromě Pellegriniho v neděli hospitalizovali také předsedu strany Sme rodina Borise Kollára, dodává deník.

Na Slovensku nyní platí čtrnáctidenní moratorium na zveřejňování předvolebních průzkumů, nicméně podle bookmakerů už hnutí OLaNO vedené Igorem Matovičem zřejmě předběhlo dosud první Směr. Je totiž největším momentálním favoritem sázkařů, píše HN Online.

Kurzy na vítězství OLaNo se pohybují od 1,68 do 1,66:100. Šance, že tato strana vyhraje, tak je podle bookmakerů zhruba šedesátiprocentní. Na výhru vládní partaje jsou pak vyšší kurzy, a to mezi 2,08 a 2,07:100. To znamená, že se Směr na první místě udrží s pravděpodobností zhruba 48 procent.

Sází se i na to, která ze stran na opačném konci průzkumů vstoupí do parlamentu. Šance přitom u sázkařů mají spíše mimoparlamentní Vlast nebo Dobrá volba než koaliční SNS. Coby budoucího premiéra pak lidé favorizují lídra OLaNO Matoviče.