Týden před volbami skončil slovenský premiér Pellegrini v nemocnici

Milí priatelia,



ako vidíte, v najnevhodnejšej chvíli ma zradilo zdravie. Už posledné dva týždne som sa trápil s rozsiahlou infekciou, no snažil som sa napriek tomu v tejto hektickej dobe ďalej pracovať. V piatok som ešte absolvoval rýchlu cestu do Bruselu na dôležité rokovanie k rozpočtu Európskej únie. Žiaľ, všetko si to vypýtalo svoju daň a od včera večera som hospitalizovaný v bratislavskej nemocnici.



Ďakujem lekárom i sestričkám, ktorí sa o mňa postarali, a verím, že sa čím skôr budem môcť vrátiť k svojej práci pre Slovensko.