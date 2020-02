Pellegrini si platí reklamu ze státního, tvrdí Transparency International

Rozhovor s Pellegrinim vyšel minulý týden. Premiér se objevil i na titulní straně časopisu, který si každý týden na Slovensku kupuje zhruba 30 tisíc lidí. Předseda vlády se rozhovorem v titulu určeném hlavně pro ženy sám pochlubil na své facebookové stránce.

Slovenská pobočka Transparency International (TI) tvrdí, že na rozdíl od ostatních politiků Pellegrini dostal „exkluzivní promo“ na čtyřech stránkách titulu, kde se běžně ostatní politici na přední stranu nedostávají a rozhovory s nimi jsou označovány jako placená reklama.

Organizace také upozornila, že minulý týden se v registru smluv objevil dar přímo z rozpočtové rezervy slovenského předsedy vlády, z nějž část nakonec skončí právě u vydavatele Slovenky.

Smlouva daruje 50 tisíc eur (přes 1,2 milionu korun) spolku, který se stejně jako zmíněný časopis jmenuje Slovenka, a za účelem podpory projektu nazvaného Den kroje 2020 v Bánské Bystrici.

SLOVENKA PROPAGUJE PELLEGRINIHO, ON JU PREDTÝM ŠTEDRO OBDAROVAL

Časopis Slovenka poskytla vo svojom minulotýždňovom čísle volebnému lídrovi Smeru Petrovi Pellegrinimu priestor, za aký by museli iní v predvolebnom čase platiť tisíce eur. Premiér sa dostal rovno na titulnú stranu časopisu ("Nehrám sa na nič"), ktorý si každý týždeň u nás kúpi zhruba 30-tisíc ľudí.



Zaroveň dostal priestor na štyroch celých stranách vnútri časopisu, ktorého cieľová skupina sú ženy. Rozhovor o...bsahoval aj takéto "otázky":

Toto občanské sdružení přitom vede vydavatelka stejnojmenného časopisu Mária Reháková spolu s jeho šéfredaktorkou Máriou Mikovou, která je i spoluautorkou rozhovoru s Pellegrinim. Podle zveřejněné smlouvy pak jde polovina z grantu na propagaci akce Den kroje 2020 právě v časopisu Slovenka a v dalších médiích z vydavatelství vedeného Rehákovou.



Reklama placená ze státního rozpočtu, zlobí se TI

„Jinými slovy, Pellegrini poslal 25 tisíc eur ze státního rovnou do kapsy vydavatele Slovenky. Z rezervy, která má sloužit na krizové účely,“ uvedla TI.



Organizace časopisu vytkla i otázky, které premiérovi autoři rozhovoru pokládali. Zazněly dotazy jako „Kampaň je v plném proudu, na post premiéra má zálusk vícero politiků. Vy jste si lidi, podle vás, získal čím?“ či „Říkáte to s lehkostí, ale být spontánní a snažit se o upřímnost je dar. To se nedá naučit...“. Zazněla i otázka: „Vaše aktivita přináší výsledky. Asi v tom duchu, co dáš, to také dostaneš, jak ukazuje nejnovější průzkum, podle kterého si Vás lidé opět dokážou představit v roli premiéra“.

Redakce časopisu se k celému případu vyjádřila pouze v komentáři u premiérova příspěvku na Facebooku. „Slovenka vždy byla a je pro všechny lidi. Snažíme se přinášet upřímné a lidské příběhy a rozhovory. Herci či politici jsou také jen lidé a myslíme si, že cestou korektních rozhovorů zachováváme možnost volby, která je na každém z nás,“ stojí v komentáři.

Na to však mnoho lidí na Facebooku zareagovalo spíše rozčíleně. „Vy jste se snad vrátili do období normalizace,“ stojí v jednom z komentářů. „Konec, ruším předplatné,“ napsal další z rozzlobených čtenářů. Jedna z komentujících dokonce napsala, že kvůli článku poslala podnět Státní komisi pro volby a kontrolu financování politických stran.

Mluvčí slovenského premiéra tvrdí, že se o žádnou PR akci nejednalo a šlo o standardní rozhovor. Pellegrini podle ní o udělení dotace rozhodl již minulý rok v prosinci. „My v Transparency si určitě nehrajeme na to, že rozhovory politiků v médiích se dějí jen tak bez příčiny,“ reagovala organizace.

V Bratislavě se žije v bublině, myslí si Pellegrini

Na Slovensku v minulých dnech vzbudil pozdvižení premiérův výrok na tiskové konferenci, kde se kriticky vyjádřil k lidem žijícím ve slovenském hlavním městě a ke Slovákům v zahraničí. „V Bratislavě se nežije skutečný život,“ řekl. Podle něj statisíce Slováků v hlavním městě žijí v jedné velké bublině a nechápou, jak se mají lidé ve zbytku země.

„Mnozí, kteří tu žijí, ani netuší, jak se reálně žije za průměrný plat nebo minimální mzdu,“ dodal. Podobně smýšlí také o Slovácích v zahraničí, ti podle něj také nežijí „skutečný slovenský život“.

Premiérův výrok hned vyvolal reakce na sociálních sítích:

Podle slovenských médií však poměrně velká část současných obyvatel Bratislavy, včetně Pellegriniho, do města přišla z ostatních regionů. Premiér se tím podle mnoha lidí snaží oslovit voliče mimo metropoli, aby dali hlas jeho straně Smer-SD. Ta totiž nemá v Bratislavě dlouhodobě příliš mnoho voličů a snaží se tedy vliv města, kde žije přes 400 tisíc lidí, snížit.



Pellegrini tak svým výrokem v určitém smyslu navázal na svého předchůdce ve funkci předsedy vlády, Roberta Fica. Ten se však v roce 2018 vyjádřil v úplně opačném duchu a řekl, že na východě Slovenska nic není.

„Představa, že by měla mafie zájem o východní Slovensko je absurdní, protože tam nic není,“ řekl doslova na tiskové konferenci během návštěvy komise europoslanců na Slovensku.