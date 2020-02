Pellegrini měl zcenzurovat rozhovor. Nelíbila se mu otázka, zda je gay

„Vážení čtenáři, bylo mi ctí pro vás psát,“ rozloučila se Šelestiaková na poslední stránce aktuálního vydání týdeníku. V komentáři vysvětlila, proč opouští svou funkci.

„Lídr strany, který prostřednictvím (svých) předních představitelů bojuje proti LGBT a do omílání otevírá okrajové hodnotové otázky, které se zjevně vztahují k sexuálním menšinám, by měl zvládnout otázky týkající se jeho orientace,“ napsala odcházející šéfredaktorka.

Podle serveru Hnonline.sk sice lídra strany přímo nezmiňuje, jasně však naráží na Pellegriniho. Podle slovenského Deníku N, který o kauze informoval jako první, vydavatel se pod tlakem slovenského premiéra rozhodl, že otázku reportéra na sexuální orientaci neotiskne.

Redaktor Pavel Knapko premiérovi na závěr rozhovoru položil otázku týkající se satirické webové stránky Zomri.sk. Ta často naznačuje, že je Pellegrini jen loutkou v rukou předsedy vládní strany Směr-SD Roberta Fica a rovněž si utahuje z premiérovy sexuální orientace.

Ačkoliv na otázku Pellegrini odpověděl, krátce poté údajně volal do redakce a ptal se, co otázka měla znamenat. Podle deníku SME měl též také tlačit na vydavatelství týdeníku, společnost News and Media Holding (NMH), aby rozhovor stáhlo.

Deník N zveřejnil neuveřejněnou část rozhovoru:

„Vydavatel v diskuzi s vedením redakce Plus 7 Dní nikdy nezpochybnil samotné vydání uvedeného rozhovoru , avšak žádal šéfredaktorku týdeníku, aby část rozhovoru, která se týkala sexuální orientace, nebyla publikována a ani jinak zveřejněna,“ sdělila deníku SME šéfka tištěného portfólia NMH Martina Šebová.



Pellegrini řekl Deníku N, že navrhl vypustit otázku o Zomri.sk, aby jim nedělal reklamu. Šebová deníku SME potvrdila, že Pellegrini se zveřejněním otázky nesouhlasil.

Podle Šebové všechny takové rozhovory s vrchními politiky podléhají autorizaci. Vydavatelství se s Pellegriniho rozhodnutím vyhodit otázku ztotožnilo. „Sexuální orientace jakéhokoliv politického lídra nijak nesouvisí s jeho schopností vykonávat profesi, ani s veřejným zájmem, a proto do takového rozhovoru nepatří,“ uvedla Šebová.

S tím nesouhlasí Šelestiaková. „Pokud není na konfrontaci s takovou otázkou připraven a následně propadne panice, je to jen důkaz, že jsme trefili hřebík na hlavičku,“ je přesvědčená odcházející šéfredaktorka.

„Šéfredaktor, který politikům, ale i různým Kočnerům dovolí rozhodovat, na co se mohou redaktoři ptát, není novinář, ale chová se jako placená PR agentura,“ napsala ve svém komentáři Šelestiaková, s jasným odkazem na kontroverzního podnikatele Martina Kočnera. Ten je obžalovaný v několika kauzách včetně vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky a podle slovenských médií měl mít úzké kontakty na vrchní představitele Směru.

Rozhovor s Pellegrinim v týdeníku nakonec vyšel, otázka o jeho sexuální orientaci tam chybí. Pellegrini na otázku, která nebyla zveřejněná, odpověděl, že není gay.

Šelestiaková nechtěla o svém odchodu mluvit, tvrdí deník SME. Podle vydavatelství momentálně čerpá dovolenou a její úvazek se bude řešit další týden. Podle Deníku N rezignaci zvažují další redaktoři včetně zástupkyně šéfredaktory Jany Šimíčkové.

NMH vlastní finanční skupina Penta. Ta odmítá kauzu komentovat a tvrdí, že do chodu médií nezasahuje. „Jako akcionář do obsahu médií nezasahujeme a nedělali jsme to ani v tomto případě,“ řekl deníku SME mluvčí skupiny Gabriel Tóth.