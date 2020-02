Slovenská vláda slíbila do voleb prosadit dálnice zdarma a třináctý důchod

Kabinet premiéra Petera Pellegriniho hodlá zmíněná opatření v hodnotě stamilionů eur ročně prosadit na mimořádné schůzi sněmovny ještě do nadcházejících parlamentních voleb, které se v zemi uskuteční 29. února.

Vyšší dětské přídavky od příštího roku a vyplácení jedné penze navíc poprvé již letos jsou dva ze tří bodů programu, se kterým vstoupila do předvolební kampaně nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD), jejímž volebním lídrem je místopředseda strany Pellegrini. Obě opatření by měla přijít stát v příštím roce dohromady na 777 milionů eur (19,4 miliardy korun) ročně, což odpovídá například zhruba polovině ročního rozpočtu ministerstva školství.

Zrušení dálničních známek, kterými stát zpoplatňuje jízdu osobních aut po dálnicích a rychlostních silnicích, zase z důvodu nedobudované dálniční sítě požadovala koaliční Slovenská národní strana (SNS). V příštím roce by tak stát po jejich zrušení přišel o 60 milionů eur (1,5 miliardy korun). Například roční dálniční známka stojí 50 eur (1250 korun).

Výše rodinných přídavků, na které má na pětimilionovém Slovensku nárok přes milion dětí, by měla stoupnout na 50 eur (1250 korun) z nynějších 24,90 eura (623 Kč) měsíčně. Třináctá penze, kterou Směr-SD sliboval již před deseti lety, by zase nahradila stávající vánoční příspěvek důchodcům, jehož výše závisí na výši důchodu. Dodatečná penze bude podle návrhu vyšší než zmíněný příspěvek, jehož nejvyšší částka loni stoupla na 200 eur (5000 korun), tedy na dvojnásobek předchozí sumy.

Opatření plánuje kabinet prosadit do voleb na mimořádné schůzi sněmovny ve zrychleném režimu. Ten vláda navrhla s odůvodněním, že bez schválení zmíněných změn by podle ní byla ohrožena základní lidská práva a svobody. Odborníci již dříve upozornili, že zmíněné předlohy nesplňují podmínky pro projednání návrhů ve všech třech čteních na jedné schůzi sněmovny.

Zvyšování dávek prosazuje vláda jen měsíc poté, co kabinet uložil ministrům a šéfům dalších úřadů dodržet letošní objem výdajů svých institucí na plánované úrovni z důvodu, že hospodaření státu se odchýlilo od plnění rozpočtových cílů. Pellegriniho vláda dříve ustoupila od svého cíle dosáhnout vyrovnaného hospodaření státu a pro tento rok naplánovala schodek veřejných financí odpovídající částce 0,49 procenta hrubého domácího produktu. Nezávislá rozpočtová rada ovšem upozornila, že bez schválení dodatečných opatření bude deficit mnohem vyšší.

Směr-SD je sice dlouhodobě nejpopulárnější stranou na Slovensku, jeho preference ale již několik let klesají. Tříčlenná koalice by podle sondáží neměla většinu ve sněmovně. Popularita koaliční SNS zase spadla těsně nad hranici pěti procent, jejíž zdolání ve volbách je pro jednotlivé strany podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně. Třetí koaliční strana Most-Híd, která by se podle průzkumů do sněmovny již nedostala, už v úterý odmítla návrhy Směru-SD na zvýšení přídavků na děti a na zavedení dodatečné penze.