Čeká Slovensko po volbách zemětřesení? Šanci na úspěch má dvanáct stran

Politické zemětřesení i chaos zřejmě čeká Slovensko po blížících se parlamentních volbách na konci února. Podle posledních průzkumů by se totiž do parlamentu mohlo dostat devět až dvanáct politických stran. Jejich šance na vytvoření koalice se přitom alespoň nyní jeví jako mizivé. Slovensko by se tak po únorovém hlasování mohlo dočkat druhých, tentokrát předčasných voleb.