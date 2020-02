Zvracející emoji pro Kotlebu, klaun Matovič. Slováci šifrují tajný průzkum

„Dnes jsem v Praze na tržnici viděl takové pěkné emoji odznáčky. Kdo nějaký chce, ať mi napíše zprávu. Velikost na šířku v milimetrech,“ uvozuje svůj tweet uživatel Richard Balázs. Rozměry odznáčků přitom nápadně připomínají preference slovenských politických stran těsně před volbami.

Výsledky průzkumu Směr-SD: 17,2 %

17,2 % OLaNO: 16,4 %

16,4 % LSNS: 10,4 %

10,4 % PS/Spolu: 9,1 %

9,1 % Za lidi: 8,2 %

8,2 % Sme rodina: 7,9 %

7,9 % SaS: 6,1 %

6,1 % KDH: 5,2 %

5,2 % Most-Híd: 4 %

4 % Dobrá volba: 3,8 %

3,8 % SNS: 3,6 %

3,6 % Vlast: 3,2 % Zdroj: 50dni.sk

Čísla odpovídají průzkumu, který společně zpracovaly agentury Focus a AKO. Probíhal mezi 13. a 18. únorem a odpovídaly v něm dva tisíce respondentů.



Slovenská média výsledky dotazování kvůli čtrnáctidennímu moratoriu zveřejnit nemohou, mezi lidi se ovšem rozšířily i tak. Občanská iniciativa 50dni.sk, která si průzkum objednala, je poslala každému, kdo přispěl alespoň jedno euro (25 korun).

Celkem tak výsledky dotazování do e-mailových schránek dostalo přes devět tisíc lidí, píše Denník N. Server Sme pak dodává, že se vybralo 46 553 eur (přes 1,1 milionu korun). Nejvyšší příspěvek přišel ve výši 999 eur (téměř 25 tisíc korun).

Sama platforma jej údajně nezveřejní, nicméně svým přispěvatelům v tom bránit nemůže. Podle slovenských zákonů hrozí za porušení moratoria vysoké pokuty. Podnikatelé a živnostníci mohou platit až 100 tisíc eur (2,5 milionu korun), politické strany ještě třikrát víc.

Slováci tak přišli s šiframi a jednotlivým partajím vymýšlejí symboly, které je nejvíc vystihují. Často přitom čerpají inspiraci přímo v lídrovi dané strany. Excentrický předseda hnutí Obyčejní lidé a Nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič tak v jednom tweetu dostal obrázek klauna, jinde ho zase přezdívají „blázen“.

Šéf hnutí Sme rodina Boris Kollár, který je široké veřejnosti známý především pro svých deset dětí zplozených s devíti ženami, tak nevyhnutelně dostal panáčky symbolizující rodinu. Další ovšem v jeho případě sáhli i k přezdívce Inseminátor a k šifře hojně rozšířené na seznamkách - velkému fialovému lilku.

Překvapivý není ani panáček s kapitánskou čepicí pro předsedu Slovenské národní strany (SNS) Andreje Danka. Přezdívku Kapitán má totiž už léta. V případě vládního Směru-SD pak Slováci narážejí na jejich klesající preference, případně jim dávají stopku.

Exprezident Andrej Kiska, který se soudí o vlastnictví pozemku pod Tatrami, zase své straně Za lidi „vyhrál“ přezdívku Bezpozemok.

A lídr krajněpravicové Lidové strany Naše Slovensko (LSNS) Marian Kotleba získal třeba zelené zvracející emoji, symbol pro nebezpečí či přezdívku „Hlinkovi kámoši“ odkazující na dobu fašistického Slovenského státu a předsedu luďáků Andreje Hlinku.

„Tajný“ průzkum potvrdil ty předchozí, které ještě vyšly veřejně. Matovičovo hnutí podle něj nadále posiluje a dotahuje vládní Směr. Ten je sice stále první, jeho obliba ovšem setrvale klesá. Aktuálně by podle tohoto průzkumu dostal už jen 17,2 procenta hlasů, zatímco OLaNO by mělo 16,4 procenta.

S velkým odstupem následují kotlebovci s 10,4 procenta, koalice Progresivní Slovensko/Spolu s devíti procenty a Kiskova strana s osmi procenty. Potřebnou pětiprocentní hranici by překročily ještě Sme rodina, Svoboda a Solidarita (SaS) a Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) vedené Aloizem Hlinou.

Do Národní rady by se naopak nedostala koaliční maďarská strana Most-Híd ani Dankova SNS. Ta by podle tajnými kanály šířeného průzkumu získala jen 3,6 procenta hlasů. A o čtyři desetiny procenta méně by pak měla strana Vlast soudce a prezidentského kandidáta Štefana Harabina. Ten se na sociálních sítích skrývá pod šiframi vah či přezdívkou Pre-zi-den-t.

Další průzkum bude podle Denníku N následovat příští středu, tedy tři dny před volbami. Opět ho bude nabízet iniciativa 50dni.sk, která vznikla na protest proti vládnímu plánu utajovat před občany volební preference stran.

Čtrnáctidenní moratorium na zveřejňování předvolebních průzkumů v roce 2013 zavedla vláda Roberta Fica. Před nadcházejícími volbami jej chtěla prodloužit až na padesát dní, proti tomu se však postavila prezidentka Zuzana Čaputová, která příslušný zákon vetovala a obrátila se na Ústavní soud.

Soudci jí dali zapravdu a platnost novely pozastavili, nadále tak platí dvoutýdenní lhůta. Ta se ovšem nevztahuje na média v zahraničí, třeba v Česku.