Na test přišly tři miliony Slováků, s certifikátem mají větší volnost

„Tři miliony úspěšně očipované,“ napsal v neděli slovenský premiér Igor Matovič ironicky na Facebooku. S odkazem na nesmyslné konspirační teorie o plošném čipování obyvatelstva tak oznámil, kolik lidí přišlo na povinně dobrovolné celonárodní testování výskytu koronaviru v populaci.

Zároveň také několikrát poděkoval všem, kteří se do obrovského a do poslední chvíle nejistého experimentu zapojili. Úspěch operace předem zpochybňovala mimo jiné také prezidentka Zuzana Čaputová, která vyzývala, aby se nedostatečně připravená akce odložila.

Nakonec se podle komentářů hlavy státu, předsedy vlády i slovenských médií zdá, že se pokus podařil. A to především díky nasazení regionálních samospráv, dodává tisk. Na první kolo testování přišlo do nedělního večera přes tři miliony lidí, přičemž pozitivní výsledek mělo v průměru zhruba jedno procento z nich.

Přesné výsledky úřady oznámí během pondělka. Podle dosud zveřejněných údajů je na tom nejlépe hlavní město Bratislava, nejhůře zasažené jsou naopak regiony na severu a východě Slovenska, třeba okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina nebo Prešov.

Igor Matovic



Vy, starostovia, primátori, zamestnanci samospráv, obecní či mestskí poslanci, vojaci, policajti štátni, mestskí a obecní, hasiči a záchranári, zdravotníci, dobrovoľníci (a samozrejme aj detto v ženskom rode,) ... a všetci Vy ľudkovia dobrej vôle, ktorí ste sa každý svojim dielom tento víkend rozhodli zabojovať za zdravie a životy našich najzraniteľnejších ... BOLI STE VŠETCI ÚPLNE SKVELÍ! Patrí Vám veľká vďaka, uznanie a úcta. Vy ste to dokázali a bez Vás ...by sa tento malý veľký zázrak nemohol podariť. 352 352

Slováci, kteří z testování odešli s negativním výsledkem, od pondělí mají volnější pravidla v rámci zavedených opatření. Skončil jim zákaz vycházení a mohou tak do ulic nebo do přírody vyrazit i jindy než mezi jednou a pátou hodinou ranní.

Otevřely se obchody a služby, ovšem pod jednou podmínkou. Negativně otestovaní lidé s sebou vždy musejí mít certifikát vydaný na odběrovém místě. Provozovatelé podniků totiž podle platných nařízení mají právo ho po svých zákaznících vyžadovat. Bez negativního testu Slováci můžou jen do nejbližšího obchodu pro nejnutnější potřeby.

Jak Čaputová, tak Matovič ovšem občany upozorňují, že příznivý výsledek testu není propustka k úplné svobodě a že plošné testování nebyl cíl, ale prostředek. A že koronavirová krize stále trvá.

Použité antigenní testy navíc nejsou tak spolehlivé jako PCR testy, takže zachytí jen nakažené s největší virovou náloží v těle. Premiér tak několikrát připomněl, že negativní výsledek ještě neznamená, že dotyčný není nakažený. Ukazuje jen to, že momentálně není infekční.

„Největší manévry v dějinách nám budou úplně na nic, když si my – ti, kteří dnes a zítra dostaneme do ruky certifikát „negativní“ –, řekneme, že už se nás ta korona netýká... a začneme žít méně opatrný život. Tak si to za pár dní pokazíme a budeme tam, kde dnes,“ napsal Matovič na Facebooku.

Fitness centra, masážní salony, ale i divadla a kina či interiéry restaurací zůstávají nadále zavřené pro všechny, píše list Sme. Povinné také zůstává nošení roušek.



Premiér chce po prvním kole uspořádat i druhé plošné testování, a to znovu v celé zemi „s výjimkou jednoho, dvou, možná tří okresů“, ve kterých se nákaza prokázala nejméně. Jeho plán se ovšem nelíbí právě samosprávám, které logisticky náročnou operaci dostaly na starosti.

Druhé kolo odmítá například primátor Nitry a poslanec koaliční strany Za lidi Marek Hattas nebo starostka bratislavské Karlovy Vsi Dana Čahojová, která podle Denníku N koketuje s tím, že se postaví na odpor.

Rozhodne se v pondělí po zasedání ústředního krizového štábu, další celonárodní testování už však údajně nedoporučuje ani konzilium odborníků. Radí testovat jen okresy s pozitivitou nad 1,5 procenta a některé vybrané skupiny obyvatel. Stejně tak je pro testování na hraničních přechodech.



Premiér si ze svého trapasu v Bruselu, kdy se v anglicky mluveném a živě přenášeném projevu přeřekl, stejně jako ostatní Slováci rád dělá legraci: