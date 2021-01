Šéfovat může i z cely. Kotleba utáhl otěže v LSNS, straníci mluví o totalitě

Místopředsedy strany, která má Kotlebu i ve svém celém názvu, překvapilo, že šéf partaje změnil stanovy, aniž dal ostatním vědět. Nově například nebude určené funkční období předsedy LSNS, Kotleba už nemusí svolat konání sjezdu alespoň jednou za rok.

Rozhodovat bude také o přijímání nových členů a předsednictvo se zmenší z dvanácti členů na devět, tři přitom má jmenovat sám Kotleba, píše deník Sme. Kromě toho se změnila i pravidla při schvalování stranických rozhodnutí.

Místopředsedové strany teď proto říkají, že už v existenci předsednictví nevidí smysl. A Mazurek dokonce mluví o „totalitních praktikách“. Uhrík zase tvrdí, že delegáti hlasovali o jiném návrhu na úpravu stanov, než schválilo předsednictvo LSNS, a že on sám na sněm strany pozván nebyl.

Kromě Uhríka a Mazureka se k protestu připojil i místopředseda a mluvčí LSNS Ondrej Ďurica. Všichni tři se vzdali funkcí s tím, že už se o ně ani nebudou ucházet. Rozkol ještě nicméně není úplný, trojice ve straně dál zůstává, nespokojenost už ovšem dali najevo i poslanci Miroslav Suja a Eduard Kočiš.

Kotleba dění ve straně zatím veřejně nekomentoval, podle slovenských médií je však zřejmé, že se v čele strany dokonale „zabetonoval“. Odvolat ho už ani zdaleka nebude tak jednoduché. „Při pohledu na nové stanovy LSNS je třeba konstatovat, že mají (kritici) pravdu. Marian Kotleba je teď už skutečný vůdce,“ píše server Aktuality.sk.

Příznivci krajní pravice už o Kotlebovi jako o vůdci ostatně mluví celá léta. Krok přichází pár měsíců před tím, než bude slovenský Nejvyšší soud rozhodovat, zda potvrdí politikovu vinu v případu propagace neonacistických symbolů.

Soud první instance mu za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici třem rodinám předal šeky na částku 1488 eur, vyměřil loni na podzim trest vězení na čtyři roky a čtyři měsíce.

A s novými stanovami, které zavádějí také pozici výkonného místopředsedy, by Kotleba mohl stranu vést i ze žaláře, upozorňují média. Právě do nové pozice by si totiž mohl dosadit loajálního spojence. Ovšem pokud soud rozsudek potvrdí, Kotleba vypadne z parlamentu a nebude moct kandidovat ani poté, co si trest odsedí, dodává Sme.

Bývalý předseda Banskobystrického kraje a někdejší organizátor protiromských demonstrací Kotleba dovedl LSNS do sněmovny poprvé v roce 2016. V loňských volbách pak strana získala téměř osm procent hlasů, což jí ve 150členném parlamentu vyneslo sedmnáct křesel. Loni na jaře z jejího poslaneckého klubu vystoupili tři zákonodárci, kteří nebyli členy LSNS.



Odcházející místopředsedové jsou známé tváře nejen z Národní rady, ale i z demonstrací kotlebovců.

Uhrík za LSNS zastupuje Slovensko v Evropském parlamentu, Mazurek je zase po Kotlebovi druhý nejpopulárnějším členem strany. Poté, co přišel o poslanecký mandát kvůli protiromským výrokům, ho loni voliči „vykroužkovali“ z posledního místa kandidátky až do parlamentu.

Obdobnou situací jako LSNS přitom právě nyní prochází i česká Trikolóra. Část jejích členů vyzývá předsedu strany a poslance Václava Klause mladšího k odstoupení. Důvodem je údajné porušování stanov a zásahy do programu a kandidátek bez projednání se stranickými kolegy. Trikolóra jde podle nich „nedemokratickou cestou“.