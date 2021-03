Rozkol kotlebovců dokonán. V nové Republice už nechtějí být za primitivy

Nespokojení kotlebovci nejdříve v lednu vystoupili z předsednictva Kotlebovy strany. A to poté, co se dozvěděli o úpravách stanov LSNS, podle kterých by šéf partaje získal větší moc než dosud a pomocí dosazeného prostředníka by mohl stranu vést i z vězení. Tam Kotleba ještě může skončit kvůli kauze šeků s extremistickou symbolikou.

Mezi odstoupivšími členy byly tehdy výrazné tváře Milan Uhrík a Milan Mazurek. Ti později také z LSNS definitivně odešli a vzali s sebou i několik dalších lidí. Brzy se začalo spekulovat o vzniku nové strany.

Domněnky o víkendu podle listu Aktuality.sk potvrdil Mazurek a v úterý pak média napsala, že se partaj bude jmenovat Republika. Není však úplně nová. Odpadlíci z LSNS převzali starší zaniklé Hnutí za demokracii Ivana Gašparoviče, které se pod dosavadním vedením jmenovalo Hlas lidu.

Nyní získá nový název. Předsedou Republiky má být europoslanec Uhrík, další personální složení se má veřejnost teprve dozvědět. Jedno je prý však jasné – Republika v žádném případě nemá připomínat Kotlebovu LSNS. „Zatím avizuji jen tolik, že Republika není a ani nebude klonem Lidové strany Naše Slovensko,“ napsal Uhrík podle Denníku N.

Také Mazurek prohlásil, že mu jde o vytvoření „odborné, slušné a razantní“ strany, se kterou se dostane z „politické izolace“. Chce prý Slovákům dokázat, že on i jeho kolegové jsou „normální inteligentní lidé“. Strana už prý nemá trpět neduhy LSNS, dodává.

Politik, který v minulosti přišel o mandát poslance kvůli svým rasistickým výrokům, na konci ledna také zveřejnil video, v němž popisuje, že je třeba poučit se z chyb. Sám prý přišel na to, že pokřikováním na demonstracích se politika „opravdu dělat nedá“.

Podle Uhríka má být projekt „razantní, ale důstojnou politickou silou a volbou pro pozitivní změnu, kterou Slovensko tak zoufale potřebuje“. „Republika má ambici sdružovat všechny občany, kteří ctí slušnost a tradiční hodnoty a pro které jsou zájmy Slovenské republiky a jejích obyvatel na prvním místě,“ podotýká podle listu Sme lídr staronové strany.

Dodal, že spolek vzniká pro všechny, kteří jsou nespokojení s „likvidační politikou této vládní koalice a současně frustrovaní ze skandálů zkompromitované a zkorumpované opozice“.

Na novém webu visí také základní program Republiky, podle nějž se chce strana zasadit o zlepšení životní úrovně Slováků, stavu školství a zdravotnictví či životního prostředí v zemi. Seniorům chce zajistit důstojný život a v mládeži budovat lásku k vlasti.

Daňová zátěž firem i občanů má být nižší, soběstačnost a suverenita Slovenska větší, přímá demokracie silnější a právo vymahatelnější. Strana lákající voliče s „konzervativními, pronárodními a křesťanskými hodnotami“ chce také podporovat takzvanou tradiční rodinu a chránit život i práva dětí. Slovenská krajní pravice je tradičně proti právu žen na potrat.

Odchod známých tváří podle médií vyvolal mezi kotlebovci rozladění. Jeden z nich, oblastní předseda LSNS Anton Grňo, například Uhríkovi a spol. vzkázal, že jsou to „potkani zaplacení Židy“. Mazurek nyní tvrdí, že přesně toto chování mu ve staré straně vadilo, a Grňa označil za primitiva. To zase naštvalo kotlebovce, kteří chystají odvetnou reakci.

Video s Mazurkovou omluvou: