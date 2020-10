Smíchejte léky s vodkou, radí nakažený Kotleba. Nebezpečné, varuje úřad

„Použil jsem metody našich předků. Sirup Stopkašel a Bromhexin jsem začal míchat s vodkou. Mně to zachránilo zdraví. Do půlky (odměrky) jsem nalil Stopkašel, do zbytku vodku. Do půlky Bromhexin, do zbytku vodku,“ řekl Kotleba ve videonahrávce, kterou zveřejnil na sociální síti. Dodal, že mu pomohla také koupel v horké vodě, do které rozpustil běžnou sůl.



Bromhexin se užívá k rozpouštění hlenu při onemocněních dýchacích cest, také Stopkašel ulevuje při kašli.



Slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na rizika užívání alkoholu a léků. „Ani u Bromhexinu, ani u žádného jiného léku není vhodná souběžná konzumace alkoholu. Pití alkoholu navíc před onemocněním na covid-19 nejenom že nechrání, ale může být i nebezpečné. Konzumace alkoholu virus neničí, ale naopak může zvýšit zdravotní rizika, pokud se člověk infikuje,“ upozornil ústav v prohlášení.

Třiačtyřicetiletý Kotleba nepřímo znovu zpochybňoval stávající pandemii. „Mnohem těžší nemoci jsme zažívali, když jsme byli mladí. Na základní škole byla stále půlka třídy doma s hnisavými angínami. Nikdo z toho nedělal žádnou paniku, nikdo neomezoval lidem svobodu, nikdo nedělal psychopatická opatření,“ řekl šéf LSNS, který dříve také vystupoval proti povinnému nošení roušek.



Poté, co byl Kotleba pozitivně testován na koronavirus, podstoupili test také další poslanci. U několika z nich byla infekce rovněž potvrzena, schůze parlamentu proto tento týden nepokračuje.