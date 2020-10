Zeman podpořil protikuřáckou iniciativu. Měl by jít příkladem, míní lékař

Daruj lůžko Vážení kuřáci, Obvykle pomáháme my, zdravotníci, Vám, tentokrát se obracíme my s prosbou na Vás. Jak víte, potřebujeme pro nemocné s Covidem uvolnit ruce personálu a lůžka v nemocnicích. Jak nám můžete pomoci? Kouření zvyšuje potřebu lékařské péče. Po zanechání kouření (i pasivního) nemocnost naopak rychle klesá. Jen zavedení nekuřáckých prostor ušetřilo desetitisíce hospitalizací. Vy máte ve svých rukou ještě větší potenciál. Zkuste, prosím, přestat kouřit a pomoci tak zdravotníkům! Víme, že je to těžké, proto Vás v tom nenecháme samotné a nabízíme odbornou podporu, která několikanásobně zvyšuje úspěšnost odvykání. Vaším přínosem bude lepší zdraví, v průměru kolem 7 let života navíc, velká finanční úspora, uznání okolí, zlepšení sebevědomí, potence, pleti…

Nám to uspoří čas pro nemocné a tolik potřebná lůžka v nemocnicích. Zkuste to pro sebe, své nejbližší i pro nás.

Držíme Vám i sobě palce, Vaši zdravotníci! ☺