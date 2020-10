Kuřáci zcela zbytečně zabírají místa covidovým pacientům, vadí lékařům

Výzvu „Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!“ vyhlásili lékaři letos na jaře poprvé, kvůli druhé vlně pandemie ji obnovili. Každý kuřák, který vyslyší výzvy lékařů a odloží cigaretu, tak pomůže nejen sobě, ale i pacientům s koronavirem a potažmo personálu v nemocnicích. Informace o výzvě lékaři shromáždili na těchto webových stránkách.

„I těžcí kuřáci mohou pomoci již tím, že v nejbližších měsících sníží svou denní dávku na polovinu či třeba jen o několik cigaret. I to se statisticky na množství hospitalizací projeví,“ říká infektolog a internista Radek Svoboda, který je iniciátorem výzvy.

Pokud by podle něj klesla spotřeba cigaret o desetinu, uvolnily by se stovky akutních lůžek, a zdravotníkům v první linii by tak zůstalo více času na pacienty s covidem.

Právě kouření, včetně pasivního je zodpovědné za téměř polovinu z asi 18 000 infarktů ročně. Kouření je také častou příčinou mrtvice, chronické obstrukční plicní nemoci či rakoviny plic.

Nekouřením na pomoc zdravotníkům! Vážení kuřáci, Obvykle pomáháme my, zdravotníci, Vám, tentokrát se obracíme my s prosbou na Vás. Jak víte, potřebujeme pro nemocné s Covidem uvolnit ruce personálu a lůžka v nemocnicích. Jak nám můžete pomoci? Kouření zvyšuje potřebu lékařské péče. Po zanechání kouření (i pasivního) nemocnost naopak rychle klesá. Jen zavedení nekuřáckých prostor ušetřilo desetitisíce hospitalizací. Vy máte ve svých rukou ještě větší potenciál. Zkuste, prosím, přestat kouřit a pomoci tak zdravotníkům! Zkuste to pro sebe, své nejbližší i pro nás. Držíme Vám i sobě palce, Vaši zdravotníci!

„Riziko infarktu nebo mrtvice u čtyřicetiletého kuřáka s vysokým krevním tlakem a cholesterolem je stejné jako riziko zdravého šedesátiletého nekuřáka,“ udává příklad další z iniciátorů „Daruj lůžko“, předseda České společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík.

Že má tato výzva českých specialistů potenciál, dokládají data z Velké Británie. Tam se letos i díky iniciativě QuitforCovid (Přestaň kvůli covidu) vzdal kouření už jeden milion lidí. „Podařilo se kuřáky motivovat a nabídnout rozsáhlou odbornou pomoc, která několikanásobně zvyšuje úspěch odvyknutí,” vysvětluje Svoboda.

V Česku významně ubylo hospitalizací souvisejících s kouřením naposled v roce 2017 po zavedení zákazu kouření v restauracích a barech. V té době klesl počet hospitalizací o 2 000 měsíčně. Při průměrné době pobytu v nemocnici ve výši šesti dnů to znamenalo 300 volných lůžek denně oproti letům před zákazem.

Pokud podle lékařů člověk přestane kouřit, jsou výsledky vidět okamžitě – klesá riziko infarktu, mozkové mrtvice, astmatických záchvatů či zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci a řady dalších. Omezením počtu vykouřených cigaret kuřáci sníží také riziko, že u nich bude mít případná nákaza koronavirem těžký průběh. Zvýší si obranyschopnost organismu a prodlouží život v průměru o sedm let.

Iniciátoři ve výzvě uvádějí místa a telefonní linky, kde lze hledat pomoc. „Lidem, kteří chtějí se závislostí na cigaretách skončit, pomáhá například web Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku nebo bezplatná poradenská linka 800 350 000. Kuřáci si také na pomoc s odvykáním mohou stáhnout mobilní aplikaci Adiquit,“dodává Svoboda.

