Matovičova žena vložila miliony eur do krachující firmy. Podezřelé, míní Fico

Matovičova manželka Pavlína měla podle slovenských médií vložit deset milionů eur (260 milionů korun) do firmy Arca Capital. Její mateřská společnost Arca Investments má nyní i kvůli pandemii koronaviru finanční problémy a je v dočasné ochraně před věřiteli.

Premiér, který ještě před vstupem do politiky převedl majetek ze svého podnikání na manželku, k informacím říká že už od roku 2006 mají se ženou rozdělené bezpodílové vlastnictví manželů.

„Už čtrnáct let se jí neptám, do čeho investuje a jakým způsobem má uložené peníze,“ prohlašuje s tím, že jde o řádně zdaněné peníze a médiím do toho nic není.

Zprávy se ovšem chopila opoziční strana Směr-SD, která na Arcu podala trestní oznámení „pro podezření ze spáchání trestného činu zvýhodňování věřitele“. Tím má být Matovičova rodina.

Podezřelá je podle Směru jednak obrovská investovaná suma. „Druhé podezření je, že byli zvýhodnění před jinými věřiteli a s vysokou pravděpodobností ji byla vrácena nejen listina, ale i výnosy, a to na úkor jiných věřitelů, protože jak je všeobecně známo, tato společnost má vážné finanční problémy,“ uvedl předseda Směru Robert Fico.

Pokud se podezření neprokáže, trestní oznámení údajně stáhne. „Chceme jen vědět, co se stalo, nic jiného. Neobviňujeme rodinu Matovičů, ani manželku Igora Matoviče. Je nám jen divné, že mlčí a nic neříká, a cheme vědět, kde je pravda,“ poznamenal podle HN Online.

Podobně se vyjádřil také jeho bývalý stranický kolega a expremiér Peter Pellegrini. Ten sice nezpochybňuje majetek rodiny svého nástupce ve funkci, mohlo však podle něj „dojít k situaci, kdy Matovičova rodina mohla mít informace, že ve společnosti dojde ke krachu, a své investované peníze stihla vybrat, čímž okradla spoluinvestory“. „Netvrdím, že to tak bylo,“ dodal.

Společnost Arca Capital se chce podle deníku Sme proti tvrzením, které údajně poškozují její dobré jméno, bránit soudní cestou. Říká, že ke všem věřitelům přistupuje stejně a s majetkem navíc nyní nejde nakládat vzhledem k opatřením na ochranu před věřiteli.

Firma se také podle své mluvčí distancuje od „politického boje, jehož terčem je předseda vlády a jeho manželka“.