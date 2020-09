Matovič vysvětluje manželčinu kauzu, šéf parlamentu zase schůzku s Haščákem

Matovičova manželka Pavlína měla podle původních informací serveru Plus 7 dní vložit deset milionů eur (260 milionů korun) do firmy Arca Capital. Její mateřská společnost Arca Investments má nyní i kvůli pandemii koronaviru finanční problémy a je v dočasné ochraně před věřiteli.



Opoziční strana Směr-SD v čele s expremiérem Robertem Ficem ihned podala trestní oznámení s podezřením, že firma Matovičovým peníze vyplatila a tím je zvýhodnila před ostatními věřiteli.

Současný premiér nejdříve jen uvedl, že už od roku 2006 mají se ženou rozdělené bezpodílové vlastnictví manželů a že se jí neptá, co s pěnezi dělá. Až o dva dny později pak na Facebooku zveřejnil obsáhlejší vysvětlení.

„Penta (Plus 7 dní), Fico a Pellegrini tvrdili, že: Pavlínka koupila směnky v Arca Capital v hodnotě 10 milionů eur a před krachem jí je protekčně vyplatili – a tím měla okrást ostatní věřitele. Jaká je pravda? Pavlínka nikdy neměla směnky od Arca Capital. (...) Lhali ve všem,“ píše Matovič.

„Ve skutečnosti Pavlínka koupila tři směnky po 200 tisíc eur v jiné firmě – Arca Investment, dodnes jí z nich nebylo nic vyplaceno,“ pokračuje s tím, že jeho žena čeká na to, jak firma dopadne, stejně jako ostatní.

Premiér ve zmíněném statusu napsal, že „od čtvrtka věděl, jaká je pravda“, ale rozhodl se dát možnost svým odpůrcům, aby si na něm smlsli. „Ti jsou mi však úplně ukradení. Šlo mi o ty z vás, kteří jste si i navzdory podsouvaným informacím říkali, že to nemůže být pravda, a věřili jste mi. Byla to teda taková zkouška ohněm. Zkouška důvěry. Promiňte,“ tvrdí Matovič.



Ještě v opozici si vybudoval pověst zarytého bojovníka proti korupci a právě to se mu nyní vrátilo. Jak opozice, tak média totiž kritizují, že s vysvětlením čekal tak dlouho. Kdyby se to netýkalo jeho, byl by první s pochodní na barikádě a volal po rezignaci dotyčného, připomínali.

Komentátoři ve slovenských médiích pak mluví o Matovičové jako o bílém koni, premiéra viní z neschopnosti vést krizovou komunikaci i z toho, že si za přeměnu nepotvrzeného drbu ve skandál může sám (deník Sme). Další pak psali, že Matovič zkouší, co mu voliči dovolí (Denník N), či že kauze buď nerozumí, nebo lže (HN Online).

Strana Směr v pondělí znovu podala trestní oznámení, informují média. Pokusy opozice však ani v tomto případě zřejmě nepadnou na úrodnou půdu. Matovičovou vládou, která je u kormidla půl roku, tato aféra nijak neotřásla. A neublíží jí pravděpodobně ani další, čerstvější.

Kollár se sešel s oligarchou z kauzy Gorila Haščákem

Tu nyní řeší i předseda parlamentu a Matovičův koaliční partner Boris Kollár, kterého média v pátek přistihla na schůzce s podnikatelem a spolumajitelem Penty Jaroslavem Haščákem.

Obchodník figuruje v úplatkářské kauze Gorila, vypovídal také v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho společnost vlastní několik médií. Oba muži přitom důvody svého setkání v hotelu v centru Bratislavy vysvětlili rozdílně.

Zatímco Haščák tvrdí, že se s Kollárem sešel kvůli své připravované knize o politice a podnikání, šéf parlamentu prohlásil, že chtěl s tímto byznysmanem probrat útoky, které na jeho osobu páchají média z Haščákovy stáje, a to zejména bulvární plátky.

V pondělí Kollár svolal na téma tajné schůzky tiskovou konferenci, kde zeširoka popsal, že se slovenští podnikatelé po nástupu nové vlády začali bát, že si na ně coby „velké ryby“ brzy došlápne policie.

Bojí se prý také, že se nedostanou k obrovským tokům peněz, které na Slovensko přitečou spolu s unijní pomocí pro země stižené koronavirovou krizí. Navíc se prý i slovenským developerům v budoucnu povede špatně kvůli tomu, že vláda splní slib Kollárova hnutí Jsme rodina, že začne ve velkém stavět nájemní byty.

Proto podle Kollára oligarchové napojení na minulou vládu útočí na současný kabinet už od chvíle, kdy převzal moc. A to i na něj, na Kollára. Ten za útoky některých médií viděl právě Haščáka, a chtěl si to s ním proto vyřídit z očí do očí. Haščák mu prý přiznal, že ho nemá příliš rád, do médií nicméně nezasahuje, popsal v pondělí Kollár.

Na předsedu Národní rady například začátkem září „praskla“ erotická komunikace s transgenderovou modelkou Paris Nemc. Kollár zopakoval, že nebyla určena veřejnosti a omlouvat se za ni nebude. „Pokud na mě nachystají volavku a bude to pěkná ženská, tak se s ní třeba i vyspím,“ prohlásil v pondělí s tím, že se svými vztahy se ženami netají.

Haščáka na schůzce údajně pouze požádal, aby jeho média měřila všem stejným metrem, což se podle Kollára nestalo a nelichotivé články na jeho adresu i po střetnutí v hotelu pokračují.

Proč Haščák přinesl zcela jiný důvod schůzky, Kollár okomentoval slovy, že „mu do hlavy nevidí“. Na otázku, zda mohou novináři věřit tomu, že politik s podnikatelem neprobíral úplatky, pak odvětil, že pokud by tomu tak bylo, schůzka by se nekonala za bílého dne na místě plném lidí.

Sám Kollár je majitelem rozhlasové stanice Fun Radio a na tiskovce nastínil, že své majetkové vztahy bude řešit. Rádio buď prodá nebo vloží do nějakého typu fondu.