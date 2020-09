Na šéfa slovenské sněmovny praskl lascivní chat. Jen legrace, hájí se

Jedno Slováci svým předsedům parlamentu vytknout nemohou, a sice to, že by s nimi byla nuda. Poté, co funkci opustil usvědčený plagiátor, mistr přeřeků a generátor originálních nápadů Andrej Danko, se v čele Národní rady usadil Boris Kollár.

Rovněž nachytaný akademický podvodník, byznysmen s vazbami na slovenské podsvětí a milovník žen.

I ti, kteří o jeho politickém působení mnoho nevědí, ho znají díky jeho jedenácti dětem zplozeným s deseti partnerkami. Sám Kollár se netají tím, že má ženy rád. A právě tato záliba stojí za jeho současným skandálem.

Na veřejnost se totiž dostala několik let stará údajná komunikace Kollára se slovenskou transgenderovou modelkou Paris Nemc. Na stránku Kollarjeuchyl.com ji někdo vyvěsil poté, co přepis konverzace chtěla zveřejnit bulvární média a Kollár jim za to vyhrožoval trestním oznámením.

Nyní se lascivními touhami šéfa parlamentu baví internetoví vtipálci, zatímco bezpečnostní experti kroutí hlavou. Kollár si totiž zprávy s transženou vyměňoval na Messengeru, což nepovažují zrovna za prozíravé.

„V tomto případě jde navíc o komunikaci, která, pokud by unikla, dostává vrcholového politika do situace, že ho může někdo vydírat. To je něco, za co nedostanete na Národním bezpečnostním úřadě bezpečnostní prověrku,“ uvedl pro Denník N Victor Breiner z portálu Infosecurity.sk.

Kollár však ke zveřejněným zprávám a fotkám uvedl, že jejich prostřednictvím vydíratelný není a že si s Paris Nemc psal v době, kdy ještě nebyl předsedou parlamentu. Nepotvrdil, zda uniklé věty skutečně psal on, v jedné části chatu nicméně pisatel modelku vyzývá, aby se přesunuli na jinou platformu, a dává jí své telefonní číslo. To lídr strany Jsme rodina dodnes používá.

„Byla to pro mě zábava, v životě jsem ji neviděl a nesetkal se s ní. Přiznám se, že jsem si dělal srandu, byl jsem zvědavý, kam až je schopná zajít. Je to soukromá konverzace, nebudu se za to omlouvat, nebylo to určené veřejnosti,“ míní Kollár. Zatímco jiní politici prý utápí stres z vysoké funkce v alkoholu, drogách či okrádání státu, on relaxuje právě podobně laděnými diskuzemi.

Na Homofoba roku to není, vzkázala organizace

Aféra okamžitě nabila munici slovenské opozici, která se Kollára snažila sesadit už v červenci po odhalení jeho plagiátorské kauzy. Předseda strany Směr-SD Robert Fico šéfa Národní rady vyzval, aby odstoupil.

Informace bulvárních médií podle něj ukazují na „hluboké lidské, etické, morální selhání předsedy parlamentu“. List Hospodárske noviny nicméně uvádí, že Ficova partaj nebude podávat návrh na Kollárovo odvolání. Někdejší premiér také zkritizoval seriózní média, že o Kollárově kauze záměrně mlčí.

Skandál má ovšem pro Kollára jeden pozitivní efekt. Slovenské organizace Institut lidských práv a Duhové Slovensko podle deníku Sme druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli odebrali nominaci v anketě Homofob roku.

Tam se Kollár dostal pro své několikeré nenávistné výroky vůči členům LGBT komunity. Vítězem jednoho z minulých ročníků se ostatně stal i Kollárův předchůdce Danko. Současného šéfa parlamentu citovala média třeba ve chvíli, kdy kritizoval tradiční duhové pochody a jejich účastníky označil za úchyly. Proti většině homosexuálů však prý nic nemá.

A to podle pořadatelů ankety dokazuje i jeho uniklá intimní komunikace. Shodli se, že Kollára nominovali neprávem, protože má podle nich „vůči LGBT lidem pozitivní vztah, a to jak na teoretické, tak i praktické úrovni“. A jeho homofobní výroky jsou prý jen „mimořádně pokryteckou politickou kampaní“.