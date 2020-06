Pellegrini v opozici sílí. Na paty šlape Matovičovi, Ficovi by vzal hlasy

„Pokud by Robert Fico zůstal předsedou Směru a Peter Pellegrini by z něj odešel a založil novou politickou stranu, změnilo by to nějak vaše rozhodnutí koho volit? Které straně byste v této situaci dali hlas?“ zeptala se agentura Focus ve třetím květnovém týdnu Slováků.



Výsledky byly velmi překvapivé. Průzkum ukázal, že pokud by bývalý premiér Pellegrini prohrál nynější boj o vedení strany Směr-SD a přišel s vlastním projektem, představoval by na tamní politické scéně důležitou sílu.

Dotazování proběhlo pro pořad Na tělo s Michalem Kovačičem, který vysílá televize Markíza. Tisícovky respondentů se agentura ptala ještě před tím, než místopředseda Směru vyzval Fica k rezignaci.

Pro volbu úplně nové strany s Pellegriniho značkou by se tehdy rozhodlo 21,4 procenta oslovených. To je jen o čtyři desetiny procenta méně než u vítězného hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) premiéra Igora Matoviče. Třetí by byl Směr-SD, ovšem s velkým odstupem.

Volilo by ho jen 9,6 procenta oslovených. Agentura Focus přitom ve stejné době dělala ještě jeden průzkum, do kterého Pellegriniho případnou novou stranu nezařadila. V tom by Směr volilo 21,6 procenta oslovených, píší Aktuality.sk. Právě své vlastní straně by totiž Pellegrini přetáhl nejvíce voličů.

Příznivce nové partaje by až z poloviny tvořili stoupenci Směru, doplnění o nerozhodnuté voliče, nevoliče či fanoušky strany Jsme rodina. Ta je nyní ve vládě s Matovičem. Pellegriniho charisma by podle průzkumu navíc svedlo také některé zastánce krajní pravice pod vedením Mariana Kotleby.

Přiklonit by se k nové možnosti mohli i zklamaní voliči stran, které se letos do Národní rady nedostaly. Tam patří třeba Slovenská národní strana (SNS) nebo Most-Híd. Obě dlouhá léta vládly v koalici se Směrem. Mezi potenciálními voliči jsou podle sociologa a ředitele Focusu Martina Slosiarika navíc mladší, ekonomicky aktivní lidé, které strana pod Ficovým vedením postupem let ztrácela. Uvedl to v pořadu Rozhovory ZKH na portálu Sme

Zodpovědná změna Ficova muže

Sám Pellegrini zatím ohledně zakládání vlastní strany mlží, byť už dříve naznačil, že pokud by boj o vedení Směru prohrál, asi by nechtěl zůstávat někde, kde jej nechtějí.

„Je pro mě obrovským závazkem pokračovat v politice zodpovědné změny, kterou jsem lidem slíbil před volbami. Vnímám to podobně jako vašich více než 430 tisíc preferenčních hlasů ve volbách a považuji za svou povinnost pracovat pro lidi tak, aby sociální demokracie na Slovensku mohla reálně pomáhat slabým, nemocným, starším a utiskovaným,“ okomentoval nový průzkum.



Zda ze svého domovského klubu skutečně odejde, má být podle něj jasné do léta. Uvedl to portál Sme. Jisté je, že expremiér navzdory dlouholetému působení ve Ficově Směru patří k nejdůvěryhodnějším na Slovensku. V žebříčcích popularity – poslední zveřejnila slovenská média začátkem května – jej poráží jen prezidentka Zuzana Čaputová.

Nynější premiér Matovič si sice postupem času získává na oblibě, ale Pellegriniho zatím neporazil. Také na přímou otázku, který předseda vlády zvládl lépe koronavirovou krizi, si dotazovaní Slováci v polovině dubna vybrali Pellegriniho před Matovičem.

Ten to označil za nesrovnatelné, za „nebe a dudy“. Oba premiéři přitom během pandemie čelili oprávněné kritice. Pellegrini za nedostatek ochranných pomůcek, Matovič třeba za dlouhé kolony před Bratislavou vyvolané nařízenými policejními kontrolami.

Ficův Směr na konci února po dvanácti letech vlády prohrál parlamentní volby, odešel opozice a nové vládě slíbil, že ji odtamtud bude pečlivě sledovat. To činí i expremiér Pellegrini, který se do Matoviče už několikrát opřel.

Přestože Slovensko patří mezi země, které s koronavirem bojují nejlépe na světě, sám Matovič je pravidelně terčem kritiky kvůli svému nestandardnímu, lidovému a mnohdy konfrontačnímu stylu komunikace a především pomalému uvolňování bezpečnostních opatření. To okomentoval také Pellegrini, který vypíchl třeba zmatky při zavádění nového režimu na slovenských hranicích.

Matovič totiž lidem slíbil mobilní aplikaci umožňující domácí karanténu místo té státní, ovšem její příchod se neustále odsouval. „Premiér Matovič podlehl touze udělat teatrální tiskovku na hranicích a oznámit konkrétní termín spuštění aplikace, ačkoliv na jeho slovech závisel asi tak jako počasí,“ glosoval podle serveru HNOnline místopředseda Směru. Vítěze voleb také vyzval, aby zrušil stále trvající nouzový stav, ke kterému už podle něj není důvod.

Úvahy o jeho preventivním zachování pak Pellegrini označil za „žonglování s ústavou, které nepatří do demokratické společnosti, jakou Slovensko stále je“. Varoval také, že kvůli restrikcím zemi hrozí „pandemie nezaměstnanosti“.



Pellegriniho politický potenciál by v případě, že by opravdu založil vlastní projekt, mohly podle Slosiarika ohrozit především útoky ostatních stran a „vytahování kostlivců ze skříně“. Neměl by totiž vedle sebe osobu Fica, který je v současnosti jedním z nejméně oblíbených politiků.

Slosiarik zároveň upozornil, že se nedá předpokládat, že by Pellegriniho popularita mohla jednoduše přivést stranu Směr k její bývalé slávě, i kdyby „toxický“ Fico rezignoval. Samotná značka Směr by totiž tak jako tak narazila na své limity.

Pellegrini se stal slovenským premiérem poté, co byl zavražděn novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová. Protesty, které čin vyvolal, Fica dotlačily ke složení funkce. Nadále si však ponechal vedení Směru a podle kritiků z ústraní řídil dál i vládu. Současný boj o prvního muže strany proto mnozí Slováci na sociálních sítích komentovali jako divadlo pro veřejnost.