Konzervativci v Matovičově vládě vystrkují růžky. Mluví o potratech i víře

„Najde se dost křesťanů v parlamentu? Mám naději, že to tak bude. Musíme jít krok za krokem,“ napsala v neděli na Facebook poslankyně vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Anna Záborská, která si stěžuje, že křesťanští poslanci nedokázali za celých třicet let změnit zákon o potratech.

Tedy změnit. Zpřísnit. Interrupce jsou ve slovenské společnosti kontroverzní téma a v minulosti proběhlo už několik pokusů ztížit ženám přístup k umělému přerušení těhotenství. Ani jeden nakonec neuspěl. Nyní se téma dostalo na přetřes nejen díky Záborské. Ta svůj příspěvek mimochodem napsala na Mezinárodní den boje proti homofobii a transfobii, což jsou další citlivé oblasti.

Na možnost, že konzervativní křídlo hnutí OLaNo, kam Záborská se svou Křesťanskou unií patří, bude ve vládě vytahovat hodnotové otázky, upozorňovali slovenští politologové a komentátoři ještě předtím, než vůbec Igor Matovič vyhrál volby a stal se premiérem.

„Podle mě bude úspěch, pokud se v mnoha menšinových otázkách udrží status quo. Mám na mysli nejen maďarskou menšinu, ale také ženy a jejich právo na interrupce, nemluvě o párech stejného pohlaví,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz krátce po sečtení volebních hlasů politolog Pavol Baboš.

Ombudsmanka v parlamentu narazila

A už je to, zdá se, tady. Výzva křesťanům totiž není to jediné, co v minulých dnech na Slovensku vyvolalo rozporuplné reakce. Konzervativní naladění poslanců se projevilo také ve chvíli, kdy do parlamentu přišla ombudsmanka Mária Patakyová se svou každoroční zprávou o dodržování lidských práv v zemi. Tu si přišla vůbec poprvé poslechnout prezidentka Zuzana Čaputová.

Její přítomnost podle slovenských médií přiměla obvykle lhostejné zákonodárce si veřejnou ochránkyni práv poslechnout. Kromě situace v povinné státní karanténě nebo ochrany seniorů ombudsmanka mluvila třeba o ztížené dostupnosti potratů během pandemie nebo právech stejnopohlavních párů. Právě to však přineslo rozkol v koalici.

V parlamentním hlasování pro zprávu zvedlo ruku pouze čtyřiatřicet poslanců, mezi nimi hlavně zástupci vládních stran Za lidi a Svoboda a solidarita (SaS) a jen jedenáct členů OLaNO z třiapadesáti. Poslední koaliční partner, tedy Jsme rodina, měl „zásadní výhrady k části týkající se LGBTI lidí“, takže byl proti.

A opozice, kterou tvoří Směr-SD a Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, také. Téměř celý klub Směru se zdržel, bývalý premiér Peter Pellegrini nehlasoval. Zato krajně pravicoví kotlebovci byli aktivnější než obvykle. „Zpráva vypadá, jako by ji psala nějaká liberální sorosovská mimovládka,“ prohlásil kotlebovec Milan Mazurek, mimo jiné odsouzený za rasistické výroky.

Parlament tak zprávu ve výsledku odmítl, tedy nevzal na vědomí, což je čistě formální, ovšem velmi symbolický krok. Ombudsmančiny závěry kritizovali kromě neonacistů právě i konzervativní členové OLaNO, mezi nimi Záborská nebo Richard Vašečka. „Cítím tam závan ideologie, která jde podle mého názoru proti ústavě,“ cituje ho Denník N s tím, že se Vašečkovi nelíbí především pasáže o reprodukčních právech žen a interrupcích.

„Pěkná hanba, když parlament hlasuje o lidských právech způsobem, ze kterého se nejvíce radují fašisté,“ napsal na Facebooku poslanec SaS Ondrej Dostál s odkazem na fakt, že kotlebovci na konci zasedání tleskali.

Jednání zákonodárců zkritizovala také prezidentka. „I když se zjištěními nemusí všichni poslanci souhlasit, poslechnout si je a vzít tyto informace na vědomí považuji za znak úcty vůči lidem, kteří se na úřad ombudsmanky obracejí. Její úřad a především tito lidé si bez ohledu na ideologické preference poslanců úctu určitě zaslouží,“ uvedla Čaputová.

Bratr, který podlehl okultismu a józe

Liberálnější Slováky překvapil také nový ministr zdravotnictví Marek Krajčí, který se hlásí k baptistům. Stránka „Stydím se za Igora Matoviče“ zveřejnila video z roku 2016, ve kterém Krajčí vypráví, jak do něj na společné modlitbě kdysi na dětském táboře vstoupil Duch svatý.

„Modlili jsme se za jednoho konkrétního bratra a zjistili jsme, že měl co do činění s okultismem, s jógou,“ zní věta, kvůli které se mimo jiné video stalo hitem internetu a námětem mnoha vtipů. Na oficiálním facebookovém účtu resortu zdravotnictví se pak objevilo společné prohlášení několika poslanců Křesťanské unie včetně Záborské, ve kterém se ministra zastávají s tím, že je tato pasáž vytržená z kontextu a že i ministr má právo na svou víru.

Když na sdílení soukromého názoru poslanců státní institucí upozornil server O mediach.com, status zmizel. Předsedkyně konzervativního křídla Matovičova hnutí ostatně patří ke skupině poslanců, která podle serveru Sme do programového prohlášení vlády prosadila pasáž o zřízení úřadu vládního zmocněnce na ochranu svobody náboženství nebo víry.

Záborská v reakci na dění kolem Krajčího také napsala, že chce „skutečnou svobodu náboženství“ a že se se svými kolegy „nechce stydět za svou víru, skrývat ji“. Podle ní právě teď přišel čas jmenovat ochránce práv věřících, protože „Slovensko ho potřebuje“.

Jako zkoušku koaliční čtveřice pak server Aktuality.sk okomentoval také vznik Platformy za hodnotové Slovensko, ve které se spojilo několik poslanců Směru a LSNS, aby společně ochránili „normální, přirozené Slovensko“.