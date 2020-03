Župan pindá, přitom nemá jediného pacienta. Pellegrini zapomněl na mikrofony

„Bude to drahé,“ pronese Pellegrini před začátkem tiskové konference v hovoru, který měl být původně soukromý. „No a co. Však oni na to budou hledat peníze,“ odpoví mu dosluhující ministryně Denisa Saková. Odkazuje tak zřejmě na kabinet Igora Matoviče, který se v těchto dnech skládá.

Lídr hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Matovič vyhrál únorové volby, čímž Pellegriniho a Sakové Směr-SD po dvanácti letech odstavil od moci.

Končící premiér se v odpovědi Sakové také rozohnil. „Ti župani, to je též. Nemá tam jednoho pacienta a bude pindat, kolik je odběrových sanitek,“ postěžuje si.

Podle Denníku N tím míní trnavského župana Jozefa Viskupiče, kterému se nelíbí, že celý jeho kraj disponuje jen jednou sanitkou s personálem vyškoleným na převoz pacientů s podezřením na infekční chorobu. V Trnavském kraji žije podle dat z roku 2018 zhruba 600 tisíc lidí. Slovenský stát v současné situaci selhává i podle dalších županů, dodává web.

Saková předsedovi vlády ještě odvětí, že to župani „dělají naschvál“. „Každý dělá politiku,“ míní. Na konci řekne ještě něco o Matovičovi, to už ovšem mikrofony nezachytily.

Kvůli koronaviru se ruší i soud o vraždě novináře Kuciaka

Na Slovensku z rozhodnutí vlády od čtvrtečního rána platí mimořádná situace. Ta státu umožní přednostně vykupovat potřebné zboží od slovenských firem, třeba přístroje pro umělou plicní ventilaci.

„Stát a vláda bude moci vynutit plnění dodávek zboží či služeb od konkrétních organizací na území Slovenské republiky. Dokonce, ale to pravděpodobně nebude nikdy použito, vláda může vynutit i plnění ze strany konkrétních osob, aby něco vykonaly v zájmu boje proti šíření koronaviru,“ řekl Pellegrini.

Podle něj však nejde o omezení základních práv veřejnosti. Premiér aktuální stav přirovnal k postupu například při lokálních povodních, kdy se mimořádná situace vyhlašuje na postiženém území.

Ve čtvrtek pak Pellegrini oznámil další přísnější opatření. Zavřou se školy, letiště, restaurace, omezená bude mezinárodní přeprava i provoz nákupních center, kde si lidé budou moci nakoupit jen potraviny, léky a drogerii.

Zavřené budou také hranice, vstup bude možný jen pro lidi s trvalým či přechodným pobytem. Všichni, kteří přijedou ze zahraničí, skončí v karanténě. Už od úterý pak jsou na dva týdny zakázané hromadné sportovní, kulturní a společenské akce.

Kvůli zákazu hromadných akcí se přerušilo i líčení v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zrušené jsou zatím březnové termíny soudního stání, dubnové zůstávají v platnosti. Koronavirus se dotkl i jednání s Miroslavem Marčekem, který se k vraždě obou mladých lidí přiznal.