Kim může Bidena „přivítat“ odpalem rakety. KLDR vyrobí krizi, čekají experti

KLDR ve čtvrtek na armádní přehlídce ukázala novou balistickou střelu odpalovanou z ponorky, kterou státní média označila za „nejmocnější zbraň na světě“. Nové satelitní fotografie z 31. prosince pak podle expertů dokládají, že na námořní základně u města Nampo na západním pobřeží země pravděpodobně probíhá příprava na zkušební odpálení těchto raket.

Ačkoli důkazy o přípravě na zkoušku nejsou nezvratné, podle expertů na zbraně Jeffreyho Lewise a Davida Schmerlera z centra neproliferačních studií v americkém Monterey odpovídají stále agresivnějšímu postoji severokorejského vůdce.

Na satelitních snímcích lze podle Lewise pozorovat probíhající práce na člunu, jenž se v minulosti používal právě při zkouškách podobných raket.

„Člun se od listopadu postupně přemístil ze svého kotviště do nedalekého doku, což není obvyklé. Naznačuje to, že se severokorejští představitelé v blízké budoucnosti chystají použít tento člun k odpalu,“ uvedl Lewis.

KLDR si vyrobí zvládnutelnou krizi, líčí expert

Kim Čong-un na stranickém sjezdu prohlásil, že hodlá posílit armádu KLDR, rozšířit její atomové zbraně a vyvinout novou raketu schopnou zasáhnout Washington. USA přitom nazval „největším nepřítelem“. Nová raketa odpalovaná z ponorky může mít dostřel až tři tisíce kilometrů.

Jakákoliv zkouška zbraně takového dosahu by Bidenově vládě zasadila ránu. „Přestože aktivita kolem Nampa naznačuje brzké testování, není možné předpovědět datum startu,“ říká Schmerler s tím, že na načasování každého testu KLDR se podílí politika.



Podle Andreje Lankova, profesora na Kookminově univerzitě v Soulu, už nyní existuje řada náznaků, že se Severní Koreji nástup Bidena do prezidentského úřadu nelíbí. Pchjongjang se totiž obává, že Biden nehodlá dát režimu to, co chce, a jednání s Kimem ho nijak zvlášť nezajímají.

Končící prezident Donald Trump se s vůdcem KLDR, s nímž zpočátku vedl slovní přestřelky, sešel dvakrát. Poprvé s Kimem jednal v Singapuru v roce 2018. Oba státníci tehdy slíbili, že budou pracovat na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

Podruhé se sešli následující rok ve Vietnamu. Tam ale rozhovory skončily předčasně kvůli neshodám v pohledu na jaderné odzbrojení KLDR. Trump jako první prezident USA také symbolicky krátce vstoupil na území KLDR.

„Co udělají Severokorejci, když nejsou ze situace nadšení? To, co dělají už po desetiletí. Vyrobí malou, pěknou a zvládnutelnou krizi,“ líčí Lankov.

USA za Bidena budou vyčkávat

Biden Kima během kampaně označil za „násilníka“ a podle Lankova se po nástupu do Bílého domu vrátí k doktríně „strategické trpělivosti“, kterou přijala Obamova administrativa, i když bez úspěchu.

„Je to v podstatě předpoklad, že jednoho dne, dříve či později, se Severní Korea rozpadne pod tlakem svých ekonomických problémů a bude vrtět ocasem a žádat USA o ústupky,“ uvedl Lankov pro The Washington Post.



Balistická střela SLBM Podmořská balistická střela SLBM odpalovaná z ponorky dokáže dopravit na místo určení s vysokou přesností bojovou hlavici, většinou vybavenou jadernou nebo termonukleární náloží. Raketonosné ponorky mají velký strategický význam, neboť mohou zůstat skryty před satelity protivníka a odpálit svůj náklad v bezpečí volného oceánu.

„Kim ale zbrojením posílá zprávu: ‚Žádná šance, pane Bidene, to se nestane. Místo vrtění na vás vrčíme a ceníme zuby. Nezaručíme vám ani bezpečnost či přežití vašich lidí,‘“ myslí si Lankov, jenž předpovídá postupné systematické zesilování tlaku na USA, od přehlídek a verbálních hrozeb až k testům raket.



Politolog Vipin Narang z MIT je jiného názoru. Ačkoli nevylučuje provokativní test, domnívá se, že Kim, jenž se nyní snaží udržet koronavirus na uzdě, zajistit produkci potravin a podpořit ekonomiku, s provokací Bidena raději počká.



„Čas je na Kimově straně, tak proč provokovat, když čelí domácím problémům. Kim nemusí být tím novým dítětem, které křičí o pozornost, zvlášť když může tiše vylepšovat a rozšiřovat svoji sílu, jak to dělá,“ líčí.



Severní Korea nedá Američanům nic zadarmo

Lewis a Schmerler souhlasí, že Kim nyní pracuje na vylepšení arzenálu. „Když Trump odchází z funkce, KLDR podniká kroky k ukončení moratoria na jaderné testy. Bidenova vláda zdědila Severní Koreu, která směřuje k obnovení zkoušek raket středního a mezikontinentálního dosahu,“ líčí.



Ať už se Kim rozhodne udělat cokoli, vysílá Bidenovi podle odborníků jasnou zprávu, že se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. A pokud chtějí USA jednat o nějakém omezení, bude požadovat velmi vysokou cenu.



„Američané stále žijí ve světě snů, v jakémsi alternativním vesmíru, kde Severní Koreu provozují lidé, kteří jsou dostatečně naivní, aby uvažovali o denuklearizaci,“ uzavírá Lankov.