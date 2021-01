Kimova sestra chybí v politbyru, pro vůdce se stala příliš velkou konkurencí

„Zvěsti o tom, že je Kim Jo-čong právoplatnou nástupkyní svého bratra, mohou být nebezpečné, protože v Severní Koreji nastolují otázku o Kimově zdraví a moci,“ vysvětluje Oh Gjeong-seob, analytik Institutu pro národní sjednocení, důvod, proč Kim zpomaluje sestřin vzestup.



Vývoj v KLDR je podle expertů překvapením. Očekávalo se totiž, že Kim Jo-čong, která se loni stala náhradnicí politbyra, v něm na lednovém sjezdu získá plné členství. To je považováno za klíčové pro vysoké úředníky, kteří doufají, že se jim podaří v Kimově vládě uchytit.

Na schůzích politbyra totiž Kim opakovaně učinil zásadní rozhodnutí, mimo jiné v roce 2013 o popravě svého vlivného strýce Čang Song-tcheka nebo v roce 2012 o odstranění vojenského šéfa Ri Jong-ha.



Když osmidenní sjezd, první po pěti letech, odstartoval, dvaatřicetiletá Kim Jo-čong, seděla na pódiu společně s vedením partaje, kde jako mladá žena značně vyčnívala. Když ale sjezd v pondělí oznámil seznam třiceti řádných členů a náhradníků politbyra, její jméno na něm nebylo.

Kim Jo-čong podle expertů nebyla odstraněna ani nucena opustit politiku, což je osud, jenž potkal už mnohé, a nadále si udržela členství v ústředním výboru strany, což je rovněž orgán na vysoké úrovni.

Když ale ve středu vydala prohlášení kritizující Jižní Koreu z provokace, státní média ji označila za „zástupkyni ředitele oddělení“, což je nižší hodnost než její předchozí titul „první zástupkyně ředitele oddělení“.

21. dubna 2020

Kim nechce soupeřit o pozornost

„Účelem sjezdu je upevnit postavení Kim Čong-una. Pokud by se Kim Jo-čong stala řádnou členkou politbyra, všechna pozornost by se upřela na ni, což by Kim Čong-un považoval za přítěž,“ říká Ko Joung-hwan, z jihokorejského Institutu pro národní bezpečnostní strategii.

Kim Jo-čong žila dříve v ústraní. V roce 2011 ale začala po smrti svého otce Kim Čong-ila a nástupu svého bratra k moci v politice prudce stoupat.

Mezinárodní pozornosti se jí dostalo poté, co Kim Čong-un dosáhl v letech 2018 a 2019 diplomatického jednání s prezidentem USA Donaldem Trumpem a dalšími světovými vůdci.

V Jižní Koreji si vybudovala image „posla míru“ poté, co se v roce 2018 zúčastnila zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her v Pchjongčchangu a stala se tak prvním členem vládnoucí dynastie Kimů, který na Jih zavítal od konce korejské války z let 1950-53.

Kim Jo-čong si musí dávat pozor

Loni ale náhle otočila a začala Jižní Koreu tvrdě kritizovat. Rovněž dlouhodobě tlačí USA k ústupkům v jednání o jaderné politice. Severokorejská státní média uvedla, že má na starosti vztahy s Jižní Koreou, ale experti spekulovali, že mohla být pověřena také USA.



Když se loni vyrojily spekulace o špatném zdravotním stavu či smrti Kim Čong-una, o Kim Jo-čong se okamžitě psalo jako o možné nástupkyni v čele severokorejského režimu.

„Kim se pravděpodobně domnívá, že je jeho sestra zodpovědná za zhoršení vazeb s vnějším světem, protože ve vztazích s USA a Jižní Koreu nedosáhla žádných úspěchů,“ říká Kim Jeol Soo, analytik jihokorejského Korejského institutu pro vojenské záležitosti.

Ať už je důvod nezvolení Kim Jo-čong do politbyra jakýkoliv, experti se shodují, že její politický vliv zůstane kvůli přímému napojení na vládnoucí linii pravděpodobně beze změn.

Kim Jo-čong tak zůstává druhou nejmocnější ženou v severokorejské historii po Kim Song Ae, zesnulé druhé manželce Kim Ir-sena.

„Kim Jo-čong se může kdykoli svobodně setkat s Kimem a promluvit s ním. Takže má nadále značnou moc a vliv. Jak bude stárnout, její role budou větší. Její vzestup ale může skončit, pokud zatouží po větší moci. Musí si na to dávat pozor,“ uzavírá pro The Independent analytik Oh.

Nesplnili jsme své cíle, řekl na prvním sjezdu po pěti letech Kim: