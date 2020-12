Žádný covid u nás nemáme. Kimova sestra hrozí pochybující Jižní Koreji

Šéfka jihokorejské diplomacie Kang Kjong-wha v sobotu na každoroční konferenci o regionální bezpečnosti v Bahrajnu řekla, že je „těžké uvěřit“ severokorejským tvrzením o nulovém výskytu případů nákazy koronavirem. „Všechno ukazuje na to, že režim se velmi intenzivně soustředí na kontrolu nemoci, o níž říkají, že ji nemají.“

Slova ministryně velmi pobouřila nejmocnější ženu KLDR. „Z neuvážených poznámek (Kang), které nehledí na důsledky, lze soudit, že až příliš dychtí po dalším ochlazení (už tak) zmrazených vztahů mezi Severní a Jižní Koreou,“ citovala Kim Jo-čong ve středu severokorejská oficiální zpravodajská KCNA.



„Její skutečný záměr je jasný. Nikdy nezapomeneme její slova a ona za to může těžce zaplatit,“ dodala podle listu „dvojka“ režimu.

Jihokorejské ministerstvo zahraničí reagovalo krátkým vyjádřením, podle něhož poznámky ministryně zahraničí měly za cíl zdůraznit potřebu mezinárodní kooperace Jižní Koreje a KLDR při zvládání epidemie. Kang řekla, že severokorejská protikoronavirová opatření nedoprovází dostatečná debata o jejich účinnosti. Soul nabídl svému severnímu sousedu pomoc při zvládání nákazy, nedočekal se ale žádné reakce.

Kim Jo-čong se veřejně vyjádřila po více než šesti měsících od červnových výhrůžek namířených na Jižní Koreu kvůli letákům posílaných přes hranice aktivisty. Sestra Kim Čong-una hrozila uzavřením pohraničního styčného úřadu, krátce poté jej KLDR vyhodila do vzduchu.

Podle expertů oslovených listem The Korea Times lze náhlé zveřejnění stanoviska Kim Jo-Čong přičíst návštěvě Jižní Koreje náměstkem amerického ministerstva zahraničí Stephenem Biegunem. Prohlášení je možné číst jako varování Jižní Koreji a Spojeným státům, ať neprovokují KLDR v těchto citlivých časech, domnívají se experti.

„Načasování stanoviska uprostřed Biegunovy návštěvy znamená, že Pchjongjang chce, aby Jižní Korea i USA byly obezřetnější, když hovoří o Severní Koreji,“ říká Jang Moo-jin, profesor Univerzity severokorejských studií v Soulu. „Severní Korea se snaží vzbuzovat dojem normální země a díky Kangovým poznámkám vypadá jinak.“

Kim Jo-čong dříve vystupovala jako něžnější, přívětivější a otevřenější tvář režimu vůči světu. Jak však její hvězda stoupala v mocenské hierarchii režimu, docházelo i k tvrdnutí její rétoriky. Ve svém prvním, březnovém veřejném prohlášení se vysmála obavám Jižní Koreje z severokorejských vojenských testů s tím, že připomínají „štěkot vyděšeného psa“.

Skryté obavy

KLDR oficiálně neuvádí žádný potvrzený případ koronaviru, ačkoliv hovoří o tisících „podezřelých případech“. Odborníci ale o pravdivosti takových tvrzení silně pochybují, vzhledem k blízkým kontaktům s Čínou, kde se virus poprvé objevil. KLDR je známá svou neochotou zveřejňovat jakékoliv režimu nepohodlné informace a manipulací zpráv, odborníci proto oficiálním statistikám, které země předkládá světu, příliš nedůvěřují.

Přísné restrikce, které režim aplikoval, naznačují větší míru obav z epidemie, než oficiálně přiznává. Vedení totalitní země omezilo pohyb obyvatel mezi městy, pozastavilo fungování některých veřejných zařízení, jako jsou restaurace či bazény, a uzavřelo hranice s Čínou.

Tato opatření způsobila severokorejské ekonomice, už tak poškozené mezinárodními sankcemi, značné problémy, protože Čína je jedna z mála zemí, od níž KLDR může získat cizí měnu. Podle odhadů amerického ministerstva zemědělství bude KLDR pociťovat hospodářské důsledky epidemie ještě v roce 2030.

Americká společnost Microsoft uvedla, že se severokorejské hackerské skupiny pokusily proniknout do interních sítí společností vyrábějících koronavirovou vakcínu. Pokus o hackerský útok na tvůrce vakcín zaznamenali i Jihokorejci. Americký analytik Harry Kazianis z think-tanku Center for the National Interest s odvoláním na údajné zprávy japonské výzvědné služby tvrdí, že Kim Čong-un a další vrchní členové se nechali naočkovat čínskou experimentální vakcínou.