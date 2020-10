Vzkažte rodině, že ji miluji. V Nice zemřela mladá žena, kostelník a věřící

„Řekněte mé rodině, že ji miluji,“ zněla poslední slova zhruba třicetileté ženy, než podlehla svým zraněním. Televizi BFMTV to popsal jeden ze svědků. Útočník ženu několikrát bodl, navzdory tomu mu ještě stihla utéci a schovat se v baru naproti kostelu. Tam pak také zemřela.



Další v řadě děsivých francouzských útoků se ve čtvrtek stal v samém centru přímořského města Nice. Mladý muž, kterého policisté zřejmě dosud nepodezírali z radikalismu, kolem deváté ráno vešel do baziliky Notre-Dame u hlavní třídy plné obchodů.

Našel tam asi sedmdesátiletou ženu, jež se přišla pomodlit. Podřízl jí krk a když ji pak policisté objevili u svěcené vody, uvedli, že pachatel oběti „téměř setnul hlavu“. Než ho policie dopadla a postřelila, za pokřiku „Alláhu akbar“ prohlásil, že se pomstil. Za co, už neupřesnil.

V bazilice zabil také kostelníka Vincenta. I jemu podřízl hrdlo. „Byl to obyčejný kluk, v dobrém slova smyslu. Milý, otevřený,“ popisuje kolegu, kterému podle různých zdrojů bylo kolem 45 nebo 55 let, tamní farář Gil Florini.

„Nebyl to někdo, kdo by kolem vás jen prošel. Vždy naslouchal, pomáhal knězi,“ říká matka jedné z rodin, které do Notre-Dame pravidelně chodí. Její dcera pláče. „V televizi jsme viděli, že zabili našeho kostelníka,“ popisuje dívka nedaleko místa činu.

Před očima má Vincenta, který k ní před mší vždy přispěchal se svíčkou. Baziliku Vincent L. coby světský zaměstnanec najatý církví střežil zhruba deset let.

„Byl víc než jen kostelník. Pomáhal faráři, který už je starý. Svíčky byly vždy rozsvícené. Od rána mě pronásleduje jeho obličej. Byl první, kdo mě napadnul, když jsem se o tom útoku dozvěděl. Byl tváří tohoto kostela, byl tu čtyřiadvacet hodin denně. Moc nemluvil, jednal s respektem a pokorou,“ přidává se další věřící pro Le Parisien.

„Ten terorista na něj musel zaútočit zezadu, jinak to není možné. Byl velmi silný,“ dodává. Doma po Vincentovi zbyly dvě dcery a manželka, která se na místě činu zhroutila.



Vincent L. byl podle svého okolí oddaný a všemi velmi ceněný: