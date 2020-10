Útočník přijel do Nice vlakem a hned šel zabíjet. Ve Francii byl nelegálně

10:32

Tunisan, který ve čtvrtek zabíjel ve francouzském Nice, přijel do města vlakem. Ve Francii byl nelegálně a do Evropy se dostal přes ostrov Lampedusa. V batohu měl záložní nože. Vyplývá to z nových informací o útoku, při kterém zemřeli tři lidé. Policie už zadržela možného komplice pachatele. Francouzský prokurátor také upřesnil informace o obětech i dalších čtvrtečních incidentech.