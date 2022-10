Plyn nemusí stačit. Před Vánoci hrozí výrazné ochlazení, varují meteorologové

Evropu by mohla v prosinci zasáhnout výraznější studená vlna, která by negativně ovlivnila hospodaření s plynem. V novém výhledu před tím varuje Evropské středisko pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF). V případě normální zimy by mělo být plynu dostatek. Pokud však teploty klesnou, mohou být vlády nucené přístup k plynu dávkovat, což by dopadlo na průmysl a zaměstnanost.