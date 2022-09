Mrzni, mrzni, vlčí chvoste. Putin si před zimou utahoval z Evropanů

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Pokud to bude proti našim zájmům, v tomto případě ekonomickým, tak nebudeme dodávat vůbec nic. Nebudeme dodávat ani plyn, ani ropu, ani uhlí, ani topný olej – nic nebudeme dodávat,“ vysvětloval šéf Kremlu na ekonomickém fóru ve Vladivostoku.

Zdůraznil také, že Rusko hodlá plně dodržovat smluvní závazky, ale nenechá si od nikoho nic diktovat. „Ať si to rozmyslí. Nenecháme si nic vnutit. Pak by nám zbyla jen jedna věc, jak se říká ve známé ruské pohádce: ‚Mrzni, mrzni, vlčí chvoste!,“ pohrozil Putin.

O zavedení cenového stropu na ruský plyn v dobách rekordních cen energií by unijní ministři měli jednat tento pátek. Putin tuto myšlenku značil za hloupou a uvedl, že Rusko s prodejem svých energetických surovin nemá žádný problém, poptávka po celém světě je prý vysoká a vývoz energií do Číny je na vzestupu.

Řada ruských médií vypíchla právě citát o vlčím chvostu. Putin tak citoval bajku o kmotře lišce, která svou lstivostí připravila rybáře o plný vůz čerstvě nalovených ryb. Vidí ji hloupý vlk a prosí ji, aby mu nějaké ryby dala...

„Buď zdráva, sestřičko!“

„Buď zdráv, bratříčku!“

„Dej mi rybku!“

„Sám si nalov, pak si jez.“

„Neumím.“

„Však i já si nalovila. Stoupni si, bratříčku, na zamrzlou řeku, spusť ohon do díry v ledu a říkej: ‚Chyť se rybko, veliká i malá. Chyť se rybko, veliká i malá. Chyť se rybko, veliká i malá.‘ Rybka se sama na ocas chytí. Jen musíš posedět dlouho, jinak nenalovíš.“

Vlk zašel k řece, spustil chvost do díry a říká: „Chyť se rybko, veliká i malá!“

V tu chvíli se objeví liška, obchází vlka a mumlá: „Sviťte, sviťte hvězdy jasné, mrzni, mrzni vlčí chvoste!“

„Co to povídáš, sestřičko liško?“

„Ale, pomáhám ti.“

A pak ta šprýmařka zase spustí: „Mrzni, mrzni, vlčí chvoste!“

Dlouho, předlouho seděl vlk u díry v ledu, celou noc se nehnul z místa, až mu chvost v ledu zamrzl. Zkoušel ho vytáhnout, ale marná snaha. „Ejhle kolik ryb se nachytalo, chvost ani nevytáhnu,“ myslí si vlk.

V tu chvíli šly báby k řece pro vodu, spatří vlka šedého a křičí: „Vlk, vlk, bijte ho!“ Přiběhly a začaly vlka řezat: tyčemi, vědry, vší, co měly zrovna v ruce. Vlk skákal, až si urval chvost a dal se na bezhlavý útěk...

Podívejte se na pohádku o lišce a vlkovi v ruském animovaném filmu:

Putinův výlet do říše bajek připomněl, že šéf Kremlu čas od času svůj projev okoření výrazem nebo metaforou, jejíž význam nemusí obyčejnému smrtelníkovi hned dojít. Například v roce 2011 použil výraz „bandar-logové“, jak je v Knize džunglí Rudyarda Kiplinga označován prolhaný opičí národ.

Ruský prezident tím tehdy myslel účastníky masivních protestů proti zfalšovaným parlamentním volbám. „Pojďte ke mně, bandar-logové,“ citoval Putin hrozivou krajtu jménem Ká, která v sovětském animovaném filmu natočeném podle dobrodružné knihy proradné opice zhypnotizuje, takže se bez odporu nechají požrat.

Vládce Ruska, který první životní zkušenosti nabíral jako chuligán v ulicích Leningradu, dodnes zabrousí do zločineckého argotu. Před deseti lety tak Rusové horečně na internetu hledali, co to znamená „otbuckať“ – sloveso, které by se dalo do češtiny přeložit jako třísknout, proplesknout či praštit. Putin tehdy při setkání s fotbalovými fanoušky v žertu navrhl, aby „za rohem propleskli“ šéfa fotbalového svazu Sergeje Fursenka.