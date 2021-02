WHO hlásí pokles případů koronaviru. Česka se to netýká, je druhé nejhorší

17:40

Počet nových případů infekce koronavirem ve světě klesl minulý týden o 16 procent. Snížil se rovněž počet nových úmrtí po nákaze a to o deset procent. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO). Pozitivní trend se ovšem neprojevuje v Česku ani na Slovensku, které momentálně patří mezi jedny z nejvíce zasažených zemí.