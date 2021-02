Část Evropy rozvolňuje. Polsko otevírá nákupní centra, Itálie restaurace

Polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski minulý týden oznámil, že postupný pokles infekcí umožňuje zmírnění epidemických opatření. Od pondělí se v zemi otevírají muzea, umělecké galerie a nákupní centra. Restaurace ale zůstávají zavřené, mohou operovat jen v režimu výdejního okýnka.

Příchozí do Polska musí absolvovat povinnou desetidenní karanténu. Výjimku mají ti, kteří se prokáží dokladem o provedeném očkování proti koronaviru nebo negativním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin.

Většina italských regionů se v pondělí přesune do nižšího tzv. žlutého stupně opatření. Díky tomu se ve většině Itálie znovu otevřou bary, restaurace či muzea. Ve středním stupni opatření ovšem zůstává pět krajů včetně Sicílie či Apulie. Návštěvníci musí při příjezdu do Itálie předložit negativní test na koronavirus, jinak musí do povinné karantény.

O podobě protikoronavirových opatření od 8. února bude v pondělí rozhodovat rakouská vláda. V Rakousku platí od konce prosince celostátní uzávěra. Vláda dříve uvedla, že umožní otevření obchodů, služeb či muzeí, pokud klesne sedmidenní průměr nových nakažených zhruba na 50 na 100 000 obyvatel. Restaurace a bary by měly zůstat zavřené až do března.

Odpoledne bude jednat kancléřka Angela Merkelová a premiéři spolkových zemích s výrobci vakcín proti covidu-19. Jedním z hlavních témat bude vývoj dodávek očkovacích látek. V neděli ministr financí Peter Altmaier pohrozil právními kroky, pokud výrobci nedodrží své závazky.

Severoněmecká spolková země Šlesvicko-Holštýnsko zahajuje provoz speciálního detenčního zařízení pro lidi, kteří odmítají dodržovat nařízenou karanténu.

V neděli se v mnoha evropských městech, a to včetně Prahy, Vídně či Amsterodamu, uskutečnily protesty proti vládním pandemickým nařízením. Tisícové demonstrace se dnes očekávají v Maďarsku. V neděli v Budapešti protestovaly „proti ničení podnikání“ stovky lidí. Ve Francii skupiny na internetu vyzvaly ke dni občanské neposlušnosti. Ta by se měla projevit například nedodržováním protikoronavirových nařízení.