Ruský poslanec si sedl do křesla předsedy parlamentu, naštval tisíce Gruzínů

10:24 , aktualizováno 10:24

Tisíce lidí se ve čtvrtek snažily vniknout do budovy gruzínského parlamentu v hlavním městě Tbilisi poté, co si tam ruský poslanec Sergej Gavrilov sedl do křesla předsedy parlamentu. Při potyčkách 39 policistů a 30 demonstrantů utrpělo zranění.